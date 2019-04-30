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Gürsulu genç beyinler bilimsel eserler üretiyor

Bursa’nın Gürsu ilçesinde öğrenciler TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na katıldı.

30 Nisan 2019 Salı 18:00
Gürsulu genç beyinler bilimsel eserler üretiyor

Bursa’nın Gürsu ilçesinde öğrenciler TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na katıldı.


Gürsu 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde öğrenciler bilimsel çalışmalar yapıyor. Genç beyinlerin ümit verici olduğunu belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Aydınlık yarınlarımızın mîmarları olacak bugünün çocuklarının bilimin ışığında gelişimi için bizler de destek olmaya çalışıyoruz. Bilimsel çalışmalar konusunda yetenekli ve meraklı öğrencilerimizin gelişimi için yapılan çalışmalara belediye olarak destek oluyoruz. Onların gözlerindeki pırıltı bizleri de heyecanlandırıyor. Hepsine zihin açıklığı diliyorum. Geleceğe şekil verecek genç beyinlerin yetişmesinde iyi eğitim almaları büyük önem taşıyor. İlçemizin bütün okullarında yaygınlaşmasını dilediğimiz bu eğitimlerin daha da gelişerek devam etmesi temennisiyle, bu konuya emek veren eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na Gürsu’dan katılan tek okul olduklarını belirten Okul Müdürü Ali Osman Erdağı, “Ortaokul ve ilkokul seviyesinde, 30 eserle katıldık ve 28 eser kabul edildi. 11’i araştırma 19’u buluş olan eserleri, öğrencilerimiz 6 aylık çalışma sürecinde oluşturdular. Öğrencilerimiz kendi ürettikleri bilimsel çalışmayla şu ânda gökyüzünü izleyebilmekte” dedi.


Öğrencilerin bilimsel eserlerini tek tek inceleyen Başkan Işık, öğrencilerden bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 18:00
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