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Gürsu’dan Çalı’ya raylı ulaşım nefes aldıracak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tamamı yer altından olacak 28.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:35
Gürsu’dan Çalı’ya raylı ulaşım nefes aldıracak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tamamı yer altından olacak 28.8 kilometrelik metro hattı ile Gürsu’dan metroya binen bir vatandaşın Çalı bölgesine kadar kesintisiz bir şekilde ulaşabileceğini söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşan yerel seçimler öncesi tempoyu iyice artırırken, gittiği her ortamda yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlatıyor. Gürsu ilçesinde de vatandaşlarla buluşan Başkan Aktaş, tamamı yer altından olacak 28.8 kilometrelik metro ile Gürsuluların kesintisiz bir şekilde Çalı bölgesine kadar kesintisiz bir şekilde ulaşabileceğini söyledi. Aktaş, “Hamasi nutuklarla değil, yaptıklarımız ve yapacağımız projelerle halkımızın huzurundayız” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafta sonunu da vatandaş buluşmaları ve sivil toplum kuruluşları ziyaretleriyle yoğun bir şekilde geçirdi. İlk olarak Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın proje tanıtım toplantısına katılan Aktaş, Gürsuluların sevgi gösterileriyle karşılandı. Daha sonra Dışkaya TOKİ konutlarını ziyaret eden Başkan Aktaş’a TOKİ sakinleri de yakın ilgi gösterdi. TOKİ konuklarında oturan vatandaşlar ilçe merkezine ulaşımı sağlayan 17 kilometrelik yolun kısa zamanda tamamlanıp, ulaşıma açılması nedeniyle Aktaş’a teşekkür etti.


"Doğu batı birbirine bağlanıyor"


Bursa’yı 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını ve tüm ilçelerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu bölgede TOKİ yolu önemli bir sorundu. Yaklaşık 7 milyon liralık yatırımla 17 kilometrelik yolu tamamlayıp, hizmete açtık. Yeni dönemde Gürsulu hemşerilerimiz için merkeze konforlu ulaşımı için dev bir projeyi daha Bursa’ya kazandıracağız. Yeni yapacağımız tamamı yer altından gidecek metroya Gürsu’dan binen bir vatandaş, Emek, Yeni Şehir Hastanesi, Üniversite veya Görükle’ye ve yeni gelişim bölgesi olan Çalı bölgesine konforlu bir şekilde ulaşabilecek. Yeni yapacağımız metro 28.8 kilometre uzunlukta olacak” dedi.


Tezahüratla karşılandı


Başkan Aktaş, akşam da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlerine katıldı. Salona girişte ‘Bursa seninle gurur duyuyor’ ve ‘Büyük başkan Alinur Aktaş’, tezahüratlarıyla karşılanan Aktaş, Gümüşhanelilerin kurtuluş coşkusuna ortak olup, kendisiyle fotoğraf çektirmeyen vatandaşları da geri çevirmedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:35
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