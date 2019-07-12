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Gürsu’da düğünler tarih ışığında yapılacak

Gürsu Belediyesi ilçenin tarihi değerlerinden olan Butik Otel’i, kır düğün mekanı olarak hizmete sunuyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:40
Gürsu’da düğünler tarih ışığında yapılacak

Gürsu Belediyesi ilçenin tarihi değerlerinden olan Butik Otel’i, kır düğün mekanı olarak hizmete sunuyor. Gürsu Belediyesi’nce, Gürsu’nun bir turizm kenti olarak gelişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tarihi Butik Otel artık kır düğünlerine de ev sahipliği yapacak.


Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan bahçe düzenleme, ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tarihi Butik Otel, kır düğün mekanı olarak hizmete sunulacak.


Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuz’un tarihiyle köprü oluşturan yapılarından biri olan Tarihi Butik Otelimiz’i yaptığımız yeni düzenlemelerle hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Otelimiz, bahçesinde yaptığımız genişletme çalışmasıyla artık kır düğünü organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. İlçemizin tarihini yansıtan Otelimiz, birçok organizasyona ev sahipliği yapacak şekilde hizmet verecek. İlçemize hayırlı olsun ” dedi.


Yaklaşık 500 metrekare alan üzerinde oluşturulan 3 katlı Butik Otel’ de; zemin katta resepsiyon, kafe, restorant, müdür odası ve müştemilat; birinci katta 5, ikinci katta 3 yatak odası, personel odası ve 2 sofa bulunuyor. Gelin damat odası, nikah odası, bay bayan tuvalet ve emzirme odası da oluşturulan Otel; düğün, nişan, sünnet, toplantı v.b. organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:40
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