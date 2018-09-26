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Gürsel Tekin’in giydiği gömleğin fiyatı nedir? Gürsel Tekin kaç liralık gömlek giyiyor?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz Cuma günü Kapalıçarşı’da esnafı ziyaret etmiş ancak esnaf Cuma namazı için camiye gittiğinden ekonomi kötü esnaf kepenk kapatmış algısını oluşturan Gürsel Tekin’in giydiği gömleğin fiyatı alay konusu olmuştu. CHP’li Tekin gömlek fiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki Gürsel Tekin’in giydiği gömleğin fiyatı nedir? Gürsel Tekin kaç liralık gömlek giyiyor?

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:22
Gürsel Tekin’in giydiği gömleğin fiyatı nedir? Gürsel Tekin kaç liralık gömlek giyiyor?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz Cuma günü Kapalıçarşı’da esnafı ziyaret etmiş ancak esnaf Cuma namazı için camiye gittiğinden ekonomi kötü esnaf kepenk kapatmış algısını oluşturan Gürsel Tekin’in giydiği gömleğin fiyatı alay konusu olmuştu. CHP’li Tekin gömlek fiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki Gürsel Tekin’in giydiği gömleğin fiyatı nedir? Gürsel Tekin kaç liralık gömlek giyiyor?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hakkındaki iddialarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. CHP’li Gürsel Tekin, “Helal paramla 10 milyonluk gömlek de alırım. O seni hiç ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.  Tekin gömlek fiyatını eleştirenlere ilişkin "Bunların hepsinin hesabını soracağım” dedi. CHP’li Gürsel Tekin, eleştirilere konu olan gömleğin fiyatına ilişkin ise “Gömleğin fiyatı; 2 gömlek 390 lira yani gömlek 185 lira. Hiç boğazımızdan haram girmemiştir, girmez. Fıtratımızda yok" şeklinde konuştu.

Eleştiri konusu olan Gürsel Tekin'in Kapalıçarşı ziyareti sırasında giydiği o gömlek

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:22
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