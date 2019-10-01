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Bu kadarına da pes! Gürsel Tekin, PKK’nın kanalına konuştu

CHP'liler terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP ile olan kirli ilişkilerini artık saklama gereği bile duymuyor. CHP'li Gürsel Tekin, terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF’ye konuşarak Türkiye'yi kötüleyip, terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevden alınan HDP’lileri savundu.

01 Ekim 2019 Salı 11:39
Bu kadarına da pes! Gürsel Tekin, PKK’nın kanalına konuştu

Seçimlere PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile giren CHP'nin terör sevdası bitmek bilmiyor. Kirli ilişkiyi bir adım öteye taşıyan ana muhalefetin vekilleri artık PKK medyasına konuşarak Türkiye'yi kötülemeye başladı.

Gürsel Tekin PKK medyasına konuştu!

CHP’nin Suriye konulu konferansına terör örgütü PYD yandaşı Amy Austin Holmes’in konuşmacı olarak davet edilip propaganda yapmasına izin verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin terör örgütü PKK’nın medya organı ANF’ye çıktı.

Doğu ve Güneydoğu’da başlatılan terör soruşturmaları kapsamında görevden el çektirilen HDP’li isimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Tekin, söz konusu makamlara kayyum atanmasını eleştirdi. Görüntülerde CHP’li vekil, ''Bu klasik geçmiş dönem darbecilerin anlayışıdır. Yeni dönemde bir hukuk sürecinin başlatılmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Teröristlere 'şehit' diyorlar!

Tekin’in verdiği demecin yayınlandığı internet sitesi ve TV kanalı, terör örgütü PKK tarafından propaganda için kullanılıyor. Mehmetçik’i hedef alan, sinsi tuzaklar kuran teröristler için ‘şehit’ ifadesi kullanılıyor. Yine örgütün birçok kanlı saldırısı, bu site üzerinden yayımlanarak dijital ortamda dolaşıma sokuluyor.

PKK'ya 'katılın' propagandası!

Hendek terörü döneminde ANF üzerinden yapılan çağrılarla, terör örgütü PKK'nın saflarına katılım istenmişti.

Haber müdürü terörden tutuklandı

Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) Haber Müdürü Maxime Azadi, Türkiye'nin talebi üzerine Belçika'da yürütülen PKK soruşturması kapsamında tutuklandı. Türkiye'nin, Maxime Azadi'nin terör örgütüyle iş birliği yapmakla suçladığı ve yakalanması için İnterpol'e talepte bulunduğu belirtildi. 

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 11:39
  1. İstanbul
  2. Amy Austin Holmes
  3. Gürsel Tekin
  4. ANF
  5. CHP
  6. HDP

YORUM YAZ

  • EKOLL EKOLL 47 dk önce
    CHP yi bir daha açılmamak üzere kapatın.Çok hayırlı bir iş yapmış olursunuz.
  • Gerçek yüzlerini görünGerçek yüzlerini görün51 dk önce
    Geçmişi de böyleydi avrupayla işbirliği yaparak osmanlıyı yıktılar sonra ülke kurtarmış gibi kendilerini kahraman gibi gösterdiler
  • Ahmet Türk ün yeğeni.! Ahmet Türk ün yeğeni.! 1 sa önce
    Bir de niye kayyım atanıyor diyorlar adamlar bildiğin cephanelik yaaa. Bu küflü kokuşmuş sol kafa işte bu...

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