Gürsel Tekin CHP'den istifa mı edecek? | Gürsel Tekin son dakika kazan kaldırdı

Kılıçdaroğlu ve yönetimi 31 Mart yerel seçimlerinde terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yaparak bazı il ve ilçelerde HDP’ye yakın isimlerin CHP’den belediye başkan adayı olarak gösterilmesi CHP teşkilatlarından isyana neden olmuş ve çok sayıda teşkilat istifa etmişti. Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmaylarından Akif Hamzaçebi de geçtiğimiz günlerde Genel Sekreterlik görevinden istifa etmişti. CHP’de daha şimdiden kazanlar kaynamaya devam etmeye başladı. CHP’nin İBB adaylığını isteyen Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu yönetimine açtı ağzını yumdu gözünü. Peki Gürsel Tekin CHP’den istifa mı edecek? Gürsel Tekin’in eleştirilerinde son durum.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, aday belirlemede liyakata önem verilmesi ve bir fazla oy getirecek kişinin aday yapılması gerektiği halde, bunun gerçekleşmediğini savundu. Adayların objektif kriterlere göre belirlendiğinin söylenemeyeceğini ifade eden Tekin, her seçim çevresinde adeta farklı bir kriter, farklı bir standart ortaya koyulduğunu, birçok büyükşehirde, kamuoyu anketlerinde en çok destek bulan kişilerin aday gösterilmediğini öne sürdü. Gürsel Tekin, hayatını İstanbul'a vermiş kendisi de dahil birçok kişinin fikirlerine bile danışılmadığını belirterek, aday belirleme sürecinin çok daha adil, şeffaf ve ilkeli olabileceğini kaydetti.

"Bugün CHP'de başka ölçütler devrede"

Adayların belirlenmesinin ardından ortaya çıkan tablonun, CHP'nin oy kazanmasından başka ölçütlerin devreye girdiğini gösterdiğini savunan Tekin, "Biz eskiden kim CHP’ye bir oy fazla kazandırırsa o aday olmalıdır derdik. Bugün CHP’nin oy kazanmasından ve başarısından başka ölçütler de devreye girmiş durumda. Kişisel, şahsi ölçütler ve keyfilik ne yazık ki maliyetsiz değildir. 31 Mart’ta bu maliyet ile partimizin karşılaşmamasını umut ediyoruz" dedi. Liyakata önem verilmediğini öne süren Tekin, liyakatı savunan bir parti olduklarını, liyakat ilkesinin her yere egemen olmasını istediklerini belirtti. Tekin, aday belirleme sürecinde liyakat ilkesinin gereğinin yapılmadığını, bir kenara bırakıldığını, şahsi yakınlık ve tutumun öne çıkartıldığını ifade etti.

"Kurultay talep eden başkanlar aday gösterilmedi"

Olağanüstü kurultay isteyen başkanların liste dışı bırakıldığını savunan Tekin, birçok ilde başarılı hizmetlere imza atan belediye başkanlarının sırf olağanüstü kurultay talep ettikleri için yeniden aday gösterilmediklerini kaydetti. Tekin, bazı illerde seçimi kazanabilecek, halk desteği bulunan kişilerin de aynı gerekçeyle adaylık dışında bırakıldığını, bunun CHP tarihine, kültürüne yakışan bir adım olmadığını ifade etti. Tekin, halkın yaşadığı zorluklar nedeniyle bir değişim beklentisi içine girdiğini, CHP'nin de bu beklentinin sesi olması gerektiğini vurgulayarak, daha önce görülmedik bir mutsuzluk ve öfkenin bulunduğunu ileri sürdü. Böyle bir dönemde, halkın değişim beklentisinin sesi olmaları gerektiğini kaydeden Tekin, hem Türk halkının hem de CHP tabanının beklentisinin mutlak başarı olduğunu belirtti. Tekin, "Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz. Halkımızın, tabanımızın, örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır.Gürsel Tekin istifa mı edecek?

Gürsel Tekin’in CHP’den şuan için istifa etmeyeceği, yerel seçim sonuçlarına göre partideki pozisyonunu gözden geçireceği konuşuluyor.