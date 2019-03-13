Gürsel Tekin ile Müjdat Gezen arasında 'Kılıçdaroğlu' dedikodusu! İnşallah gider...

CHP 31 Mart seçimlerinde Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya gibi şehirlerde beklediği sonucu alamazsa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 10. yenilgisini almış olacak.

Parti içinde bazı küskünler Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini bekliyor. Çünkü Kılıçdaroğlu 31 Mart sonrası da koltuğu bırakmayı düşünmüyor.

Cenazede bile kılıçdaroğlu konuşuluyor

Siyaset kulislerinde yer alan habere göre Ertuğrul Akbay'ın cenazesinde Müjdat Gezen ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yan yana geldi. Tekin, "Bugüne kadar 7 genel başkanlar" çalıştım deyince Müjdat Gezen, "İnşallah 8. ile de çalışmak nasip olur." cevabını verdi. Gürsel Tekin de bu yanıta, "İnşallah" karşılığını verdi.