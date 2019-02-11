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Gürsel Tekin DSP'ye mi geçecek? DSP İBB adayı Gürsel Tekin mi olacak?

CHP'de belediye başkan adayları listesine isyanlar katlanarak devam ediyor. Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifa edip DSP Şişli belediye başkan adayı olmasından sonra Akif Hamzaçebi'nin de Genel Sekreterlik görevinden istifa etmesiyle başlayan CHP'de istifalar her geçen gün artarak devam ediyor. Gürsel Tekin'in CHP belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Gürsel Tekin'in zehir zemberek açıklamalarından sonra Gürsel Tekin DSP'ye mi geçecek? DSP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Gürsel Tekin mi olacak? sorusu gündeme geldi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:24
Gürsel Tekin DSP'ye mi geçecek? DSP İBB adayı Gürsel Tekin mi olacak?

CHP'de belediye başkan adayları listesine isyanlar katlanarak devam ediyor. Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifa edip DSP Şişli belediye başkan adayı olmasından sonra Akif Hamzaçebi'nin de Genel Sekreterlik görevinden istifa etmesiyle başlayan CHP'de istifalar her geçen gün artarak devam ediyor. Gürsel Tekin'in CHP belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Gürsel Tekin'in zehir zemberek açıklamalarından sonra Gürsel Tekin DSP'ye mi geçecek? DSP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Gürsel Tekin mi olacak? sorusu gündeme geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasını istiyordu. Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'ye yıllardır gönül vermiş isimleri bir kenara iterek kendisinin istediği isimleri aday yapması başta Gürsel Tekin olmak üzere CHP'ye yıllardır hizmet etmiş isimleri çileden çıkardı. Gürsel Tekin yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, aday belirlemede liyakata önem verilmesi ve bir fazla oy getirecek kişinin aday yapılması gerektiği halde, bunun gerçekleşmediğini savundu. Adayların objektif kriterlere göre belirlendiğinin söylenemeyeceğini ifade eden Tekin, her seçim çevresinde adeta farklı bir kriter, farklı bir standart ortaya koyulduğunu, birçok büyükşehirde, kamuoyu anketlerinde en çok destek bulan kişilerin aday gösterilmediğini öne sürdü. Gürsel Tekin, hayatını İstanbul'a vermiş kendisi de dahil birçok kişinin fikirlerine bile danışılmadığını belirterek, aday belirleme sürecinin çok daha adil, şeffaf ve ilkeli olabileceğini kaydetti.

"Kurultay talep eden başkanlar aday gösterilmedi"

Olağanüstü kurultay isteyen başkanların liste dışı bırakıldığını savunan Tekin, birçok ilde başarılı hizmetlere imza atan belediye başkanlarının sırf olağanüstü kurultay talep ettikleri için yeniden aday gösterilmediklerini kaydetti. Tekin, bazı illerde seçimi kazanabilecek, halk desteği bulunan kişilerin de aynı gerekçeyle adaylık dışında bırakıldığını, bunun CHP tarihine, kültürüne yakışan bir adım olmadığını ifade etti. Tekin, halkın yaşadığı zorluklar nedeniyle bir değişim beklentisi içine girdiğini, CHP'nin de bu beklentinin sesi olması gerektiğini vurgulayarak, daha önce görülmedik bir mutsuzluk ve öfkenin bulunduğunu ileri sürdü. Böyle bir dönemde, halkın değişim beklentisinin sesi olmaları gerektiğini kaydeden Tekin, hem Türk halkının hem de CHP tabanının beklentisinin mutlak başarı olduğunu belirtti. Tekin, "Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz. Halkımızın, tabanımızın, örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Başka kimse yoktur. Herkesin de bu sorumluluğun yerine getireceğini umuyorum" dedi.

Gürsel Tekin istifa mı edecek?

Gürsel Tekin’in CHP’den istifa edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Bazı iddialara göre ise Gürsel Tekin'in aynen Mustafa Sarıgül gibi CHP'den istifa edip DSP'ye katılacağı ve DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacağı yönünde. CHP'den belediye başkan adayı gösterilmeyen çok sayıda isim DSP'ye geçip oradan belediye başkan adayı olmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:24
  1. İstanbul
  2. Gürsel Tekin DSP'ye mi geçecek?
  3. DSP İBB adayı Gürsel Tekin mi olacak?
  4. mustafa sarıgül dsp

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