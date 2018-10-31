Gürsel Tekin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı? Gürsel Tekin resmen duyurdu

CHP 2019 yerel seçimlerde İstanbul’u AK Parti’den almak istiyor. CHP’nin İstanbul’da HDP ve İYİ Parti ile ittifak yapacağı söylenirken bir yandan da CHP İBB adaylığı konusunda isim arayışını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacağını resmen duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 2019 yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını açıkladı. Gürsel Tekin, çıtayı daha da yükselterek, "Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır" ifadesini kullandı. İşte CHP’li Gürsel Tekin’in İBB adaylığı konusunda yaptığı o açıklama: Elbette adayım. Bütün arkadaşlarım çok kıymetlidir, hiçbir arkadaşım rakibim değildir. 4 yıl önce İstanbul'da bütün bu çalışmalara başlayan bir siyasetçiyim. Bugün aday gibi davranıyorum, yarın partim ne yapar o beni hiç ilgilendirmez. Bu çalışmalarımı sekteye uğratacak hiçbir şey içinde değilim. Sahada seçmenlerin çok büyük desteğini görüyorum. Gürsel Tekin'i test etmek istiyorsanız Bağcılar'a, Esenler'e, Sultanbeyli'ye, Esenyurt'a soracaksınız. CHP'nin en az oy aldığı yerlerde, vatandaşların derdine derman olmak istiyoruz. Bu konuda sahada sıkıntımız yok. İstanbul ile ilgili çok ciddi projelerimiz ve güçlü kadrolarımız var. İstanbul'da sadece 16 milyon vatandaşımızın sorununu değil, misafir olan 1 milyona yakın Ortadoğu ve Afrika coğrafyasından gelenlerin de dertlerini dert edindik. Afrikalıların mahallesindeydim geçen hafta. Kaç bin Afrikalı, Ortadoğulu seçmenin olduğunu bilen bir siyasetçiyim. Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır. 2 bin 800 oyumuz var. Neden olmasın?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB adaylığı konusunda Gürsel Tekin ve Akif Hamzaçebi'nin adaylığına sıcak bakmadığı, sağ kesimden oy almak için CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'i, HDP'den oy almak için ise HDP'li isim olan Celal Doğan'ı aday göstereceği iddia edilmişti.

Kadir Topbaş MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı mı?