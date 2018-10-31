0553 313 94 23
impression

Gürsel Tekin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı? Gürsel Tekin resmen duyurdu

CHP'de İBB adaylığı yarışı kızışıyor. CHP 2019 yerel seçimlerde İstanbul’u AK Parti’den almak istiyor. CHP’nin İstanbul’da HDP ve İYİ Parti ile ittifak yapacağı söylenirken bir yandan da CHP İBB adaylığı konusunda isim arayışını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacağını resmen duyurdu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:51
Gürsel Tekin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı? Gürsel Tekin resmen duyurdu

CHP 2019 yerel seçimlerde İstanbul’u AK Parti’den almak istiyor. CHP’nin İstanbul’da HDP ve İYİ Parti ile ittifak yapacağı söylenirken bir yandan da CHP İBB adaylığı konusunda isim arayışını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacağını resmen duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 2019 yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını açıkladı. Gürsel Tekin, çıtayı daha da yükselterek, "Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır" ifadesini kullandı. İşte CHP’li Gürsel Tekin’in İBB adaylığı konusunda yaptığı o açıklama: Elbette adayım. Bütün arkadaşlarım çok kıymetlidir, hiçbir arkadaşım rakibim değildir. 4 yıl önce İstanbul'da bütün bu çalışmalara başlayan bir siyasetçiyim. Bugün aday gibi davranıyorum, yarın partim ne yapar o beni hiç ilgilendirmez. Bu çalışmalarımı sekteye uğratacak hiçbir şey içinde değilim. Sahada seçmenlerin çok büyük desteğini görüyorum. Gürsel Tekin'i test etmek istiyorsanız Bağcılar'a, Esenler'e, Sultanbeyli'ye, Esenyurt'a soracaksınız. CHP'nin en az oy aldığı yerlerde, vatandaşların derdine derman olmak istiyoruz. Bu konuda sahada sıkıntımız yok. İstanbul ile ilgili çok ciddi projelerimiz ve güçlü kadrolarımız var. İstanbul'da sadece 16 milyon vatandaşımızın sorununu değil, misafir olan 1 milyona yakın Ortadoğu ve Afrika coğrafyasından gelenlerin de dertlerini dert edindik. Afrikalıların mahallesindeydim geçen hafta. Kaç bin Afrikalı, Ortadoğulu seçmenin olduğunu bilen bir siyasetçiyim. Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır. 2 bin 800 oyumuz var. Neden olmasın?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB adaylığı konusunda Gürsel Tekin ve Akif Hamzaçebi'nin adaylığına sıcak bakmadığı, sağ kesimden oy almak için CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'i, HDP'den oy almak için ise HDP'li isim olan Celal Doğan'ı aday göstereceği iddia edilmişti. 

Kadir Topbaş MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı mı?

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:51
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Gürsel Tekin
  4. chp ibb adayı kim
  5. yerel seçimler chp istanbul büyükşehir belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedrettin Dalan MHP İBB adayı mı? Bedrettin Dalan kimdir?
    1. Bedrettin Dalan MHP İBB adayı mı?..
    2. Alman hemşire 100 cinayeti itiraf etti
    3. MHP'nin adayı Bedrettin Dalan'dan ilk..
    4. AB'nin isteğine, İran'dan ekonomi şartı!
    5. Vebalinden korkmalısınız
    6. Mültecilere çelme takan Macar gazeteci..
    7. İstanbullulara, Estetik Cerrahi..
    8. Korkunç olay! Tokat'ta parçalanmış..
    9. "MHP'nin İstanbul adayı belli oldu"
    10. Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm..
    11. Kanseri yenen doktordan tavsiyeler
    12. Mısır ve Almanya'dan 5 anlaşma birden!
    13. Öğretmenlere Yüksek Lisans zorunluluğu..
    14. Ölülere büyük saygısızlık! Mezarlıkta..
    15. Nüfus müdürlüklerinde KPSS mesaisi
    16. İstanbul Havalimanı’nda vize değişikliği
    17. Çok tehlikeli çok!
    18. 9 yıldır her seçimde aday oldu,..
    19. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    20. FETÖ'ye "ankesörlü telefon"..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018