Gürsel Erol CHP'den ihraç mı edilecek? Gürsel Erol kimdir?

CHP’nin 41 yıl sonra Elazığ’da milletvekilliğini kazanan Gürsel Erol için CHP Parti Meclisi son dakika kararını verdi. Gürsel Erol kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Erol, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istemiş, "Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır” demişti.

ELAZIĞ 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ %54.58

MHP %13.54

CHP %10.74

İYİ PARTİ %7.67

HDP %10.05

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan %70.04

Muharrem İnce %15.57

Meral Akşener %6.27

Selahattin Demirtaş %6.44

ELAZIĞ'DA KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ

AK Parti: Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ

CHP: Gürsel Erol

Gürsel Erol kimrdir?

28 Aralık 1963 tarihinde Elazığ'da doğan Gürsel Erol 55 yaşında. Aslen Tunceli’li olan Gürsel Erol'un baba adı Zeynel, anne adı Nurten. Gürsel Erol'un anne tarafından dedesi Diyap Ağa diye bilinen Diyap Yıldırım'dır. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi sırasında SHP gençklik kollarına katılan Gürsel Erol, 1991 yılında SHP Elazığ İl Başkanı olarak görev yaptı. 1995-2014 yılları arasında çeşitli Alevi ve Sivil Toplum Örgütleri’nde yöneticilik yapan Gürsel Erol, turizm sektöründe butik otelleri olan bir işadamı. Gürsel Erol'un trihi yapıların restorasyonları alanında faaliyet gösteren şirketi birçok defa Tarihi Kentler Birliği’nden “Yılın En Başarılı Restorasyonu Ödülü”nü almıştır.

CHP Elazığ milletvekili oldu

Gürsel Erol 41 yıl sonra CHP'ye Elazığ'dan milletvekilliği kazandırdı. Gürsel Erol, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Elazığ CHP Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.