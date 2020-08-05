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Biyografi

Gürsel Ekmekçi kimdir, nerelidir? Tunceli İl Milli Eğitim müdürü

Gürsel Ekmekçi, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu’nun yerine atandı. Gürsel Ekmekçi Tunceli İl Milli Eğitim müdürü olarak atanmasından sonra Gürsel Ekmekçi kim olduğu ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Gürsel Ekmekçi kimdir, nerelidir? Tunceli İl Milli Eğitim müdürü Gürsel Ekmekçi’nin hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 08:43:00 - 2020-08-05 08:44:20
Gürsel Ekmekçi kimdir, nerelidir? Tunceli İl Milli Eğitim müdürü

Gürsel Ekmekçi, 1970 yılında Ankara´da doğdu. Sırasıyla Teğmen Kalmaz İlkokulu, Gazi Osman Paşa Ortaokulu ve Kocatepe Mimar Kemal Lisesinde öğrenimini tamamladı. Cumhuriyet Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü bitirdi. 1995 yılında başladığı öğretmenlik mesleğinde 1999 yılı ve sonrası okullarda çeşitli kademelerde yöneticilik görevinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

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