Gürsel Baran "yemek kartı" için teşekkür etti

Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda bir araya gelen tarafların, yemek kartları komisyon oranlarına tavan sınırı getirilmesi konusunda uzlaşmaya varmalarının çok önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Çalıştayda, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" konusunda tarafların uzlaştıklarına dikkati çeken Baran, "10 milyar liraya yaklaşan yemek kartı pazarında, yüksek oranlı komisyonlar nedeniyle sıkıntılar yaşanıyordu. İstanbul Ticaret Odası ve ATO olarak da Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitemizin yürüttüğü çalışmayla yemek kartlarında uygulanan komisyonlara yüzde 4,5 tavan sınırının getirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Yiyecek ve içecek sektörünün üzerinden yük kalktı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, yemek kartlarındaki yüksek oranlı komisyonların Ankara'daki yaklaşık 14 bin, Türkiye genelinde de 110 bin firmayı ilgilendirdiğini belirterek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel ve emeği geçenlere teşekkür etti.