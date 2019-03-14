Gürşat Kale sağlık çalışanlarını unutmadı

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle ilçe genelindeki tüm sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek buralarda görev yapan sağlık çalışanlarına birer çiçek takdim etti.

Başkan Kale’nin görev süresi boyunca kendilerini her fırsatta ziyaret ettiğini ifade eden sağlık çalışanları takdim edilen çiçeklerden dolayı teşekkür etti.







Sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi icra ettiğini dile getiren Başkan Kale; “İnsanların acılarını azaltmak, tıbbi müdahalelerle onların daha sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürmesini sağlamak gibi önemli bir görevi üstlenen, gece gündüz demeden fedakarca çalışan, zaman zaman çeşitli saldırı ve şiddet olaylarına maruz kalan sağlık çalışanlarımıza saygılarımı sunuyor 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum” dedi.