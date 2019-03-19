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Gürşat Kale; “Cumhur İttifakı tarihi bir fırsat”

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

19 Mart 2019 Salı 15:56
Gürşat Kale; “Cumhur İttifakı tarihi bir fırsat”

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi’nde düzenlenen açık hava toplantılarında yaklaşık 2 bin kişiyle katılan ve gövde gösterisi yapan Başkan Kale; “Cumhur İttifakı Aydın’ımız ve İncirliova’mız için tarihi bir fırsattır” dedi.


Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin yapılmasıyla birlikte Türkiye’de yaklaşık 4,5 yıl seçim ortamının olmayacağını hatırlatan Başkan Kale; “4,5 yıl boyunca merkezi hükümetin değişmesi mümkün değildir. Bu nedenle Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni Cumhur İttifakı olarak kazanmamız şarttır. Böylece merkezi hükümet, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri el ele verdiğinde Aydın’ımızda çok daha büyük iş ve hizmetler gerçekleşir. AK Parti ve MHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın yanı sıra siyasi görüşü ne olursa olsun kaygısı hizmet olan tüm hemşerilerimizi 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na destek vermeye davet ediyorum. Aydın’ımıza ve ilçelerimize çağ atlatacak iş ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için elimize geçen bu tarihi fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekmektedir” şeklinde konuştu.



Her türlü eleştiriye açık olduğunu ifade eden Başkan Kale, rakiplerinin eleştiri sınırını aştığını hakaret, iftira, yalan ve dedikodu siyaseti yapmaya başladığını söyleyen Başkan Kale; “Şunu bilsinler ki bize çamur atmaya kalkanlar tuttukları çamurun kendi ellerine bulaştığına dikkat etsin. Allah’a hamdolsun 60 ay boyunca yasaların bize verdiği sorumluluk ve imkanlar doğrultusunda İncirliova’mızın tamamına eşit bir şekilde hizmet götürdük. İncirliova’mızda ilkleri gerçekleştirdik. Yaptığımız hizmetleri ve AK Parti İle MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı’nı çekemeyenler bizlere ancak iftira ve çamur atabiliyor.Bunlara da en büyük cevabı vatandaşlarımız meydanlarda, konvoylarda ve mahalle sohbet toplantılarında gösteriyor zaten. Allah’ın izni, vatandaşlarımızın teveccühleriyle; 31 Mart’ta sadece İncirliova’yı değil, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı da kazanacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:56
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