0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Gürşat Kale; “Alnımızın akı ile kendi dönemimizi bitirdik”

İncirliova eski Belediye Başkanı Gürşat Kale, 31 Mart 2019 seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya’yı tebrik ederek, kendi başkanlığı dönemini alınlarının akı ile bitirdiklerini söyledi.

12 Nisan 2019 Cuma 10:04
Gürşat Kale; “Alnımızın akı ile kendi dönemimizi bitirdik”

İncirliova eski Belediye Başkanı Gürşat Kale, 31 Mart 2019 seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya’yı tebrik ederek, kendi başkanlığı dönemini alınlarının akı ile bitirdiklerini söyledi.


Kale yaptığı basın açıklamasında, “31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İncirliova Belediye Başkanlığını kazanan İYİ Parti adayı Sayın Aytekin KAYA kardeşimle devir teslim töreninde bir araya geldik. Kendisini kutluyor ve Başkanlığı dönemindeki çalışmalarında başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Başkan adayı olarak yürüttüğümüz seçim kampanyamız süresince bize gönülden destek olan, şahsi işlerinden fedakarlık ederek seçim çalışmalarında etkin görev alan kadınlarımıza, erkeklerimize, gençlerimize ve hatta çocuklarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Halkımızın takdiri ve seçimine saygı duyuyorum.


Bunun yanısıra Cumhur İttifakı, Belediye Meclis Üyeliği seçiminde birinciliği kazanmış ve kontenjan üyelerinin de mecliste yer almasını sağlamıştır. Belediye Başkanlığı oylarından 1000 oy daha fazla olan Meclis üyesi oyları da göstermektedir ki, Cumhur İttifakı İncirliova’da başarılı olmuştur. Seçim sonuçları analiz edildiğinde, ne yazık ki, daha önceki yerel seçimlerde de yaşanmış olan kişisel hırslar nedeniyle açık ara kazanılacak olan Başkanlık seçiminin kaybettirilmiş olduğu açıkça görülmektedir. Ülkücü olduğunu iddia eden, Cumhur İttifakının paydaşlarından olan MHP’li eski bir Belediye Başkanı ile Ak Parti’li olduğunu iddia eden eski bir İlçe Başkanının şahsi çalışmaları ve karalama kampanyaları ile seçim mevcut şekilde sonuçlanmıştır. Bu kişiler hakkındaki değerlendirmeleri parti yönetimlerinin takdiri ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Milliyetçilik ve vatanseverlik duygularımın bir tezahürü olan İncirliova Sevdam ile 5 yıl boyunca verilen güven kredisi neticesinde ben ve ekibim elimizden gelen en iyi, en şeffaf ve en hakkaniyetli yönetimi gerçekleştirmeye çalıştık. Kısıtlı imkanlar ile çok ve büyük işler yapmaya gayret ettik. Yeni seçilen belediye başkanları göreceklerdir ki, Büyükşehir Yasası dolayısıyla bir ilçe belediyesini yönetmek, maddi sıkıntıları aşmak oldukça zordur. Çok şükür alnımızın akı ile kendi dönemimizi bitirdik. Bugünden itibaren hiçbir makam beklentim olmadan İncirliova ve Aydın başta olmak üzere cennet vatanım için elimden gelen her çabayı her platformda göstereceğimi belirtmek isterim. Bu vesile ile yeni dönemde Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi olarak seçilen tüm arkadaşlarıma başarılar diler, yeni dönemin milletimize huzur ve refah getirmesini temenni ederim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana beşik gibi sallandı
    1. Adana beşik gibi sallandı
    2. TBMM Başkanı Şentop’tan Fransa’nın 24..
    3. Çavdarhisar’da yenilenen kütüphane..
    4. Başkan Çebi’den tebrik çiçeği yerine..
    5. Simav’da asfalt yol yapımı
    6. HSK Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin..
    7. Toplanan inek sütü Şubat’ta azaldı
    8. NTO’da KOBİ’lerin dijitalleşme..
    9. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    10. Eynal Kaplıcaları’ndaki konaklama..
    11. Dumlupınar ve Altıntaş Kaymakamlarının..
    12. Bakan Albayrak devrede! Tarafları bir..
    13. Arif Teke Yönetim Kurulu Başkan..
    14. Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    15. Başkan Adil Biçer: Hizmet için parti..
    16. Kargı tarihinin ilk kadın belediye..
    17. Ağrı’da cuma günleri engelli çocuklara..
    18. DPÜ’de Atatürk’ün Samsun’a çıkışı..
    19. Almanya’dan Suudilere silah satışına..
    20. Hisarcık’ta yaşlı ve kimsesizlere evde..
    21. 5 yaşındaki Sara Hanzade harçlıklarını..
    22. Milli patates çeşitlerine ‘Niğde..
    23. Türk Telekom’un dijital reklam satın..
    24. Batur: "Emniyet güçlerimizin her zaman..
    25. Arap iş adamlarından Ankara’ya ziyaret
    26. "Assange'ın iadesine İngiliz hükümeti..
    27. Antalya’da Mart ayında 10 bin öğrenci..
    28. Donald Trump’tan WikiLeaks açıklaması:..
    29. Mansur Yavaş'tan ilk kıyım! 2 ismi..
    30. Adana’da 3.5 büyüklüğünde deprem
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor