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Gürpınar’da yol yapım çalışması

Van’ın Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:00
Gürpınar’da yol yapım çalışması

Van’ın Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.


Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan sürdürüyor. Vatandaşların yaşam standartlarını artırıp, yazın tozdan kışın da çamurdan kurtarmak isteyen ekipler, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatlarıyla çalışmalarına hız verdi. Belirlenen program dahilinde periyodik bir şekilde çalışma yürüten ekipler, son olarak Yaramış, Yolaşan, Günbaşı, Karakoç, Sakalar, Bozyiğit, Çavuştepe ve Yukarı Kaymaz mahallelerinde stabilize yol yapım çalışması yürüttü. İlçe genelinde devam eden çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da, Başkan Tanış’a ve Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.


Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, vatandaşların ulaşımını daha iyi koşullarda sağlamak adına ne gerekiyorsa bir bir yapacaklarını belirtti. Başkan Tanış, “İlçe merkezimiz başta olmak üzere sınırlarımız dahilinde bulunan tüm mahalle ve mezralara hizmet götürmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Verimliliği arttırmak adına her hafta yeni programlar belirliyoruz. Gelen taleplerin yanı sıra seçim döneminde bizatihi gördüğüm sorunlar var. Çamurdan geçilmeyen yollar şimdi tek tek yapılıyor. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam edecektir’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:00
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