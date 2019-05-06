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Gürpınar’da ‘Norduz Sofrası’ açıldı

Van’ın Gürpınar ilçesinde bulunan “Gürpark Millet Bahçesi”nde ‘Norduz Sofrası’nın açılışı yapıldı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:10
Gürpınar’da ‘Norduz Sofrası’ açıldı

Van’ın Gürpınar ilçesinde bulunan “Gürpark Millet Bahçesi”nde ‘Norduz Sofrası’nın açılışı yapıldı.


115 bin dönüm alan üzerine kurulan ve bölgenin en büyük ve ilk tematik millet parkı olan Gürpark, içinde barındırdığı sayısız aktivite alanı, Norduz Sofrası gibi bir lezzet durağı ve birçok yönüyle hem ilçenin hem de Vanlıların akın ettiği bir yaşam alanına dönüştü. Çalışmaları tamamlandıktan sonra Norduz Sofrası gibi önemli bir gastronomi mekanının da eklendiği parkta, bu lezzet durağının açılışı görkemli bir şekilde yapıldı. Van Milletvekilli İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve birçok ismin katılımıyla açılışı yapılan törende konuşan Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, belediye başkan vekilliği döneminde yapılan mekan ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:


“Norduz Sofrası, sadece Van için değil Türkiye’de ilk defa bir sofra niteliğindeki restorandır. Norduz Sofrası Van’ın tek başına yemekleri vardır ama sofrası yoktur. Çok güzel yemekleri vardır ama bir sofrası yoktur. Biz ilk defa Norduz bölgesinin kendine has özelliklerinden de yola çıkarak bir sofra kurduk. Norduz bölgesinden topladığımız birbirinden lezzetlerle bir sofra inşa ettik. Bu inşa ettiğimiz sofranın adına Norduz Sofrası dedik.”


Bu sofranın 6 ay önce başvurarak tescillendiğini kaydeden Kaymakam Doğramacı, “Norduz Sofrası, sadece Gürpınar’ı değil Van’ı da içine alacak gastronomi destinasyonu olacaktır. Bugün dünyada turizm destinasyonları içerisinde gezip görme destinasyonlarından 5 kat daha fazlası gastronomi destinasyonu ön plandadır. Bir kişi Londra’dan, Paris’ten, New York’tan sadece bir yemeği tatmaya bir başka şehre gidebiliyor. Bu ciddi bir turizm hareketliliğidir. Biz o turizm hareketliliğine Gürpınar’ı ve Van’ı katma gayreti içerisindeyiz” dedi.


Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise, Norduz Sofrası’nın tanıtımı aynı zamanda Van’ın tanıtımı olduğunu kaydetti. Herkesin Norduz Sofrasının tanıtımını yapması için çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Başkan Tanış, “Buranın en önemli özelliği ise eğitime katkı sunmasıdır. Burada hem kültürel ve turizm faaliyetlerinde bulunurken aynı zamanda eğitime katkı sunma imkanınız bulunuyor. Tesisin çok ciddi atak yapacağına inanıyoruz. Bu konuda iddialıyız. Burası aynı zamanda Gürpınar’ın diğer tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımına da katkı sunacaktır” şeklinde konuştu.


Norduz bölgesindeki görülmesi gereken birçok yerin olduğunu kaydeden Başkan Tanış, şu ifadeleri kullandı:


Gürpınar’ın tanıtımını da bu tesisimizle yapacağız. İnsanlarımız çocuklarını eğlendirmek ve haftanın stresini atmak için buraya gelmeliler. Burada at biniciliği, paintball, gözlem evi, piknik alanları, okçuluk gibi birçok etkinlik alanı mevcut. Burada çocuklarınız eğlenirken sizlerde dinlenme imkanı bulacaksınız. Ayrıca şehrin kirli havasından kendisini arındırabileceğiniz bir ortamı size burada sunmuş bulunmaktayız. İlerleyen süreçte buraların gelişimine yeni projelerle katkı sunacağız. Yakın zamanda kültür ve kitap kafelerimizi de hizmete sokacağız. Aynı zamanda kır kahvemizle de ilçemize ayrı bir hava katmayı planlıyoruz. Millet parkının devamında ise aqua park yapmayı düşünüyoruz.”

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:10
  1. kültür
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