Gürpınar’da ‘İyilik Merkezi’ kuruldu

Van’ın Gürpınar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak amacıyla İyilik Merkezi (GİMER) kurdu.

Sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmalarla adından söz ettiren Gürpınar Belediyesi, iyilik merkezi ile yeni bir anlayışı hayata geçiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce başlatılan projede, ilçede maddi durumu yetersiz olan aileler ile hayırsever vatandaşlar arasında iletişim kurulacak. Ayrıca işe ihtiyacı olan vatandaşlar ile iş arayan firmalar arasında da köprü kurulacak.

Hayra vesile olan, yoksulların duasını alan bir proje başlatmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Bir vatandaşımızın sıkıntısını gidermek ve ona el uzatmak, kadim kültürümüzün bize öğrettiği bir değerdir. İhtiyaç sahibi ailelerimiz ile hayırsever iş adamlarımız arasında bir köprü vazifesi göreceğiz. Vatandaşlarımızın tüm sorun ve sıkıntılarına çözüm üretmeye gayret edeceğiz" dedi.