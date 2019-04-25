Gürpınar’da ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi ilçede yer alan ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında sosyal desteğe ihtiyacı olan kişiler hızlı bir şekilde belirlenerek yardım sağlanması amaçlanıyor. Yapılan çalışmayla ihtiyaç sahiplerinin devlete başvurması beklenmeksizin, görevliler tarafından belirlenerek kapıları çalınıyor. Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın selamını ileten ekipler, daha sonra gerekli incelemeleri yaparak eksikliklerin bir an önce giderilmesini hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gönülleri inşa etmek için gönül belediyeciliğinin hizmete başladığını belirtti. Gönüllere dokunan arz odaklı bir çalışma yürütmeyi planladıklarını kaydeden Tanış, “Evinden çıkamayan, gelemeyen, yakını olmayan, kurumlara ulaşamayan vatandaşlarımıza bizzat mahallesinde, evinde inceleme ve görüşme yapıyoruz. Böylece ilçemizde gerçek ihtiyaç sahiplerini belirleyip kısa bir sürede yardımlarımızı ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda personelimiz gruplar halinde ilçemizdeki mahalleleri ziyaret ediyor.Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit edip ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor" dedi.