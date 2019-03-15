Güroymak’taki sağlık tesislerinin açılışı yapıldı

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Güroymak İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şifa Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şifa Sağlık Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi İstasyonunun açılış kurdelesini; Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ve AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler birlikte kesti. Burada konuşan Kaymakam Alibeyoğlu; İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şifa Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ilçeye kazandırmak için belediye olarak yer tahsisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün bu hizmetin açılışını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Bu hizmetin ilçemize getirilmesinde emeği bulunan AK Parti Bitlis milletvekillerimiz Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile katkısı olan herkese ilçem adına teşekkür ediyorum. Güroymak ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise, yapılan yatırımlarla vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağladıklarını söyledi. Milletvekili Kiler, "Çok şükür ki Güroymak ilçemiz geçmişle kıyaslanmayacak seviyede sağlık hizmetlerine kavuşmuş oldu. Emeği geçen başta hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımıza ve Güroymak Kaymakamı Alibeyoğlu’na teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu hizmetin Güroymak ilçesine ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra, Kaymakam Alibeyoğlu ve AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve davetliler; İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şifa Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasını gezdiler.