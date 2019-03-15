Güroymak’ta "Vatan ve Kahramanlık" konulu program

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesindeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Haftası dolayısıyla "Vatan ve Kahramanlık" temalı bir program düzenlendi.

Güroymak YBO konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Büyük beğeni toplayan programda, "Vatan ve bayrak sevgisi, milli mücadele ruhu, İstiklal Marşı, Çanakkale Zaferi’ gibi konular işlendi. Çanakkale ruhunu yansıtan şiir, oratoryo gösterileri, koro tarafından şarkı söylemeleriyle devam etti.

Gölbaşı Cumhuriyet YBO öğrencileri tarafından hazırlanan programa, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, hâkimler Hasan Tamerberber ve İbrahim Mısırcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Kılıçaslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, Gölbaşı Cumhuriyet YBO Müdürü Özgür Yıldırım, kurum amirleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.