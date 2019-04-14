Güroymak’ta Okullar Arası Satranç Turnuvası Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulunun organizasyonuyla Okullar Arası Bireysel Satranç Turnuvası düzenlendi.

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulunun organizasyonuyla Okullar Arası Bireysel Satranç Turnuvası düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün katılarıyla düzenlenen turnuvaya; ilçe merkez, belde ve köy ilkokullarından 80 öğrenci katıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda yapılan turnuvada; Akşemsettin İlkokulundan Abdussamed Körman birinci, Atatürk İlkokulundan Onur Erdil ikinci, Mevlana İlkokulundan Ahmet Güngür ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle turnuva sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.