0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Güroymak’ta Okullar Arası Satranç Turnuvası

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulunun organizasyonuyla Okullar Arası Bireysel Satranç Turnuvası düzenlendi.

14 Nisan 2019 Pazar 12:07
Güroymak’ta Okullar Arası Satranç Turnuvası

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulunun organizasyonuyla Okullar Arası Bireysel Satranç Turnuvası düzenlendi.


İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün katılarıyla düzenlenen turnuvaya; ilçe merkez, belde ve köy ilkokullarından 80 öğrenci katıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda yapılan turnuvada; Akşemsettin İlkokulundan Abdussamed Körman birinci, Atatürk İlkokulundan Onur Erdil ikinci, Mevlana İlkokulundan Ahmet Güngür ise üçüncü oldu.


Dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle turnuva sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt’ta küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri meralara çıkmaya hazırlanıyor
    1. Bayburt’ta küçükbaş ve büyükbaş hayvan..
    2. Seçer: "Kentimizi turizmde..
    3. Hamilelikte yaşanan ayak şişlikleriyle..
    4. Sürücüler dikkat! Emniyet kemerleri..
    5. Hacılar’da Bilim Günleri Ödül Töreni..
    6. Kalp sağlığına dikkat çekmek için..
    7. Dünya Sağlık Örgütü: "Libya savaşında..
    8. Vakalar giderek artıyor! Türkiye..
    9. Tümör ameliyatı olan alageyik..
    10. ABD depremle sallandı! Binlerce hane..
    11. Antalya'da İtalyan doktoru gasp ettiler!
    12. Futbol üzerinden ağır tahrik! İmamoğlu..
    13. THY İstanbul Havalimanı’nda 1..
    14. Vatandaşlar suç duyurusunda..
    15. Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir..
    16. Onlarda karanlık, bizde Altın Çağ
    17. Ukrayna’da yasadışı göçmenlerin sayısı..
    18. Eğitim-Bir-Sen Topsu Sözleşme Öncesi..
    19. Başkan Büyükakın sahaya indi,..
    20. Şehitler için mevlit okutuldu
    21. Başkan Pekmezci, mesire alanında..
    22. Kayseri Şehir Hastanesi’ne 1 günde 21..
    23. Güroymak’ta Okullar Arası Satranç..
    24. Sosyal medyada ''Erdoğan'a hakaret"
    25. Akkuyu NGS en gelişmiş güvenlik..
    26. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na..
    27. Siyaset ve iş dünyası bu açılışta..
    28. Zap Rafting Takımı şampiyonluk yolunda
    29. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç..
    30. Ersoy: "Koruyucu diş hekimliği hayata..
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer