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Güroymak’ta ‘Böbrek Haftası’ etkinliği

Bitlis’in Güroymak İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Böbrek Haftası ve Tuza Dikkat Haftası’ kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

22 Mart 2019 Cuma 18:21
Güroymak’ta ‘Böbrek Haftası’ etkinliği

Bitlis’in Güroymak İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Böbrek Haftası ve Tuza Dikkat Haftası’ kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.


Etkinlikte halka bilgi verilerek, broşür ve su dağıttıklarını dile getiren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alkan Yıldırım, "Toplum bilincini artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının insan sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar çok önemlidir. Çünkü böbrek hastalığının erken saptanması durumunda sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir" dedi.


Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre günlük tuz tüketiminin 5-6 gram olması gerektiğini hatırlatan Yıldırım, "Ancak Türkiye’de tuz tüketiminin oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Başta hipertansiyon olmak üzere kalp ve damar sağlığını ciddi oranda tuz kullanımına bağlı olarak etkileniyor. Tuz kullanımıyla kan basıncının arttırılmasıyla birlikte özellikle kalp krizi ve inme riskini artırır. Tuz kullanımının azaltılması için sofralardan tuzun kaldırılması gerekiyor. Tuzlu ekmeklerin tercih edilmesiyle hazır gıdalardan çok ev yemeklerini tüketmek gerekiyor. Bizler insanlarımızı bilgilendirerek, bilinçli ve sağlıklı bireyler, sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:21
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