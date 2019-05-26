Güroymak’ta 500 aileye Ramazan kolisi dağıtıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Ramazan ayında 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 500 Ramazan kolisini merkez, belde ve köylerde ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Güroymak Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Ramazan ayı sosyal yardımlaşma ayıdır. Bu ay içinde vakfımız sosyal yardımlara daha çok ağırlık verecek. Gerçekleştirdiğimiz sosyal yardımlarla dar gelirli ailelerin bir nebze de olsa yükünü hafifletmek ve yüzlerini güldürmek istiyoruz. Bütçemiz ve gücümüzün yettiği kadar yardımlarımız devam edecek” dedi.