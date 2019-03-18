0553 313 94 23

Güroymak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:33
Güroymak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü münasebetiyle bir program düzenlendi.


Güroymak Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Program kapsamında Asri Mezarlığında şehit askerler için İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından resmi tören düzenlendi. İl Müftü Vekili Metin Erten tarafından dua edilmesinin ardından, şehitler için saygı atışı yapıldı. Şehit mezarları ziyaret edilerek dualar okundu.


Güroymak Yatılı Bölge Okulunda devam eden programda, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, şiirler okundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHK’den VAR açıklaması
    1. MHK’den VAR açıklaması
    2. Üzüm hoşafı nasıl yapılır? | Üzüm..
    3. Kocaeli’de kaçak sigara ve içki..
    4. Şehit Mustafa İlter’in ismi..
    5. Gaziantep oy kullanma saati 2019..
    6. Güroymak’ta 18 Mart Şehitleri Anma..
    7. Çanakkale ruhu üzümün başkenti..
    8. Şehit yakınları ve Gazi Derneklerine..
    9. Windows 10 format nasıl atılır? |..
    10. Şoke eden karar! Otomobil çalan hırsız..
    11. Şırnak’ta terör örgütüne finans..
    12. Togar: “Cumhur İttifakı güçlü bir..
    13. İsrail Batı Şeria'da 840 yeni konut..
    14. Gercüş’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    15. Başkan Vergili’ye vatandaşlardan yoğun..
    16. Şehit ve Gazi Aileleri onuruna yemek..
    17. Yüksekova’da ev yangını
    18. TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza
    19. Uysal, “İstese de istemese de..
    20. Çanakkale Şehitleri Ukrayna’da törenle..
    21. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    22. Şehit Murat Akdemir’in ailesinden..
    23. Havalar ısındı vatandaşlar sahile akın..
    24. Yüksek şeker testi nasıl yapılır?
    25. Sinirsel şeker hastalığı belirtileri..
    26. Kaya, “Karşılıklı çözüm üretmeyi..
    27. İngiltere'deki saldırgan "Tüm..
    28. Trafik polisleri yeni üniformalarını..
    29. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    30. Serbest piyasada altın fiyatları
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun