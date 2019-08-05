Güroymak’ın eski belediye başkanı vefat etti Bitlis’in Güroymak Eski Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bitlis’in Güroymak Eski Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Mutlu, yakalandığı hastalık nedeniyle bir hafta önce hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak vefat eden Mutlu’nun ölüm haberi, ilçeyi yasa boğdu. Hüseyin Mutlu, bugün Erentepe Mahallesi’ndeki Şeyh Abdurrahman Taği Hazretleri Mezarlığında toprağa verilecek.

Hüseyin Mutlu, 25 yıl boyunca Güroymak ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.