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Güroymak, reklam filmiyle dünyaya tanıtıldı

Huawei Mobile Türkiye, cihaz tanıtım reklam filminde Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcası’na yer vermesi büyük memnuniyet uyandırdı.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:35
Güroymak, reklam filmiyle dünyaya tanıtıldı

Huawei Mobile Türkiye, cihaz tanıtım reklam filminde Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcası’na yer vermesi büyük memnuniyet uyandırdı.


Bitlis’in Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı Kaplıcası, Türkiye’deki fotoğrafçıların gözde yerlerinden biri haline geldi. 40 derece sıcaklıktaki kaplıca suyu, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olurken, kış aylarında ise manda ve atlarıyla gelen köylülerin fotoğraflarını çekmek için fotoğrafçıların uğrak noktası oldu.


Ana kaynağı Nemrut Krater Gölü olan Budaklı Kaplıcası; romatizma, bel ağrıları ve tansiyon gibi hastalıklara iyi geliyor. Kaplıca, sağlık açısından sağladığı yararlardan çok fotoğraf çekmek için oluşan uygun ortamıyla ilgi kaynağı oluyor. Kış döneminde yükselen buharlar arasında atlar ve mandalarla oynayan ve suya atlayan çocuklar, oldukça güzel fotoğraf karelerinin oluşmasını sağlıyor.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaz aylarında şifa için vatandaşların kaplıcaya girdiğini belirterek, "Kış aylarında ise köylüler manda ve atları kaplıcada yıkamaya çalışıyorlar. Kış aylarında manda ve atların kaplıcada yıkanmaları, fotoğrafçıların ilgi odağı olmaya başlandı. Ülkemiz ve dünyadaki en ünlü fotoğrafçılar her sene kış aylarında kaplıcaya gelip fotoğraf çekiyorlar. Huawei, telefon reklamı için Budaklı Kaplıcası’nın filmini çekti. Bu reklam filmi ile ilçemiz bütün dünyaya tanıtılmış oldu" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:35
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