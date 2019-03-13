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Güroymak Meslek Yüksekokuluna akademisyen ataması

Bitlis’in Güroymak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, Güroymak Meslek Yüksekokuluna 9 akademisyenin ataması yapıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:25
Güroymak Meslek Yüksekokuluna akademisyen ataması

Bitlis’in Güroymak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, Güroymak Meslek Yüksekokuluna 9 akademisyenin ataması yapıldı.

 

Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksekokuluna ataması yapılan Okul Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Ayhan Kireçci ve akademisyenler, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kaymakam Alibeyoğlu, Güroymak Meslek Yüksekokuluna ataması yapılan akademisyenlere başarılar diledi. Kaymakam Alibeyoğlu, “YÖK tarafından Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Basın ve Yayıncılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümlerinin, Güroymak Meslek Yüksekokulunda açılmasına karar verildi. Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksekokulumuzun tabelası asıldı. Yüksekokulumuza 9 akademisyen ataması da yapıldı. Yakın bir zamanda Güroymak Meslek Yüksekokulumuz eğitime başlayacaktır. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:25
  1. Bitlis
  2. fotoğraf
  3. fotoğrafçılık

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