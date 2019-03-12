Gürkan’dan rekor vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "1 Nisan sabahı ayağa kalktığımızda sandıklar Türkiye rekorunun Malatya’da kırıldığını gösterecek" dedi.

Gürkan, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim çalışmaları kapsamında Abdullah Gül Parkı ve Malatya Park’ta esnaf ziyaretlerinde bulunan Gürkan, vatandaşlarla da bir araya gelerek, uzun süre sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Gürkan, bowling de oynadı. Vatandaşların yoğun ilgisi altında ziyaretlerde bulunan Gürkan, çocuklarla yakından ilgilendi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, daha sonra çalışmalarını Doğanşehir İlçesi’nde sürdürdü. Gürkan, burada Malatya Tarım Platformu tarafından düzenlenen istişare toplantısında yetiştirici ve üreticilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Gürkan, seçimin demokrasinin işleyişinde önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydetti.

Gerek ekonomi gerek siyaset gerekse de sosyal ve kültürel hadiselerde seçimin şehrin ve ülkenin geleceğini planlamada önemli bir temel unsur olduğuna dikkat çeken Gürkan, "Bu anlamda 31 Mart’taki seçimi de çok önemsiyoruz" dedi.

Malatya’nın 2014 yılında büyükşehir belediyesi olduğunu anımsatan Gürkan, "Büyükşehrin oturması, kurumsallaşması, yönetim sisteminin oluşması epey zaman isteyen çalışmalar. Eksikler ve telafi edilecek şeyler varsa onları da 31 Mart’tan sonra sizlerin teveccühüyle 13 ilçenin belediye başkanlarıyla takım oyunu şeklinde Malatya’mıza hizmet etmek bizim görevimizdir" şeklinde konuştu.

Gürkan, mahallelilik kültürünün önemine vurgu yaparak, "Bir yerde başarının olmazsa olmaz ön koşulu birlik, beraberlik, dirlik ve düzendir. Onun için bunu çok önemsiyorum. Bana 2014’te ’Senin en büyük projen nedir?’ diye sorduklarında, ’mahallelilik projesi’ dedim. Ben her şeye marjinalden başlarım. İnsan hücresi sağlam olursa, vücudu sağlam olur. Mahalle sağlam olursa ilçe sağlam olur, mahalle sağlam olursa şehir sağlam olur, şehir sağlam olursa Türkiye sağlam olur" ifadelerini kullandı.

İlçelerin mevcut durumlarıyla ilgili kitapçıklar hazırlattıklarını anlatan Gürkan, "31 Mart’ta sizlerin teveccühüyle göreve geldiğimiz taktirde yapacağımız çalışmalarla ilgili ilçelerin envanterini çıkarttık. İlçelerin zengin fakir yönleri nedir, dezavantajları ve avantajlı yönleri nedir, eksikleri nedir, yapılan çalışmalar nedir, neler yapılmalıdır bunlar işin kolay tarafı. Battalgazi’nin oturacak binası yoktu. Bugün Battalgazi Belediyesi Türkiye’de emsali olmayan bir belediyedir. Kendi ölçeğinde bir tane örneği yok. Bugün Battalgazi Belediyesi, Türkiye’nin en güzel hizmet binasına sahip" dedi.

Gürkan, 31 Mart’ta Malatya’nın Türkiye rekorunu kıracağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz, farklılıkların zenginlik olduğunu bilen, inanan vizyon sahibi insanlar olmalıyız. Bizim yönetim anlayışımız, sadece günün belediye başkanı anlayışı içerisinde hareket etmiyoruz. Dünün, bugünün ve yarının belediye başkanı nasıl oluruz onun vizyonu içerisindeyiz. Ben üç dönemdir belediye başkanı olarak görev yapıyorum, hiçbir dönemde de oy istemedim. Hemşerilerimize ’vicdanınıza danışın ona göre kararınızı verin’ dedim. Sizlerden ricam, bu dönemde Malatya birlik, beraberlik içerisinde olacak. Medeniyetin doğduğu bu şehirde millet sesini birleştirdi, sıra ’Evet’te, milletin gücüyle. Bu milletin garip gurabanın hak ve hukukunu korumada ve devletten sizin adınıza aldığımız parayı da harcarken şeffaf, berrak, hesap verebilir olma noktasında da gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Yapmış gibi olmayacağız, yapacağız. Ben hiç ’-cek, -cak’ kullanmadım. Bir televizyonda program yaparken, ’yaptık, bitti, yapılıyor, bitmek üzere’ dediğimde sunucu ’Siz hiç -cek, -cak kullanmadınız’ dedi. Bende ’-cek, -cak olmaz’ dedim. Sıra sandığa gidip ’Evet’te. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. 1 Nisan sabahı ayağa kalktığımızda sandıklar Türkiye rekorunun Malatya’da kırıldığını gösterecek."

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan daha sonra İnönü Üniversitesi Mevhibe İnönü Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarında eğitimciler ve gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Gürkan, "Battalgazi Belediyesi olarak yüzyılda yapılamayan hizmetleri, beş yılda yaptık. Alman Belediyeler Birliği Başkanı, bizleri ziyaretinde ’Bu yapılanları biz beş senede düşünemeyiz’ dedi. Bir milletvekilimiz belediyemize geldiğinde, ’Bununla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalı, bütün Türkiye’deki belediyelerin bir örneği görmesi gerekiyor’ dedi. TOBB Başkanı, ’Bu kadar kısa sürede başka bir yerde bu kadar hizmet olduğunu görmedim’ ifadesini kullandı. Gerçekten de güzel hizmetler yapıldı. Bunların daha ötesinde hizmetleri yaparken insanların hep birlik ve beraberlik içerisinde olmasına, bütünlük içerisinde hareket etmelerine, farklı fikirdeki insanların ülkemizin zenginliği olduğunu her platform ve ortamda ifade ettim. Üç dönemdir belediye başkanlığı yaptım, inşallah bu dördüncü dönemimiz olacak. İlk olarak bu dönem oy istiyorum. Bu toplum için istiyorum. Milletimizin gelecekteki birlik, beraberlik, kardeşliği için istiyorum" diye konuştu.