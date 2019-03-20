0553 313 94 23

Gürkan’dan rekor açıklaması

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 31 Mart destanının Malatya’da yazılacağını ve tüm Türkiye’ye rol model olacağını söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:05
Gürkan’dan rekor açıklaması

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 31 Mart destanının Malatya’da yazılacağını ve tüm Türkiye’ye rol model olacağını söyledi.


31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Gürkan, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ile birlikte Malatya Haçova Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.


Gürkan, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri arifesinde toplumda bir bayram havasının olduğunu ifade etti.


Malatya’da 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında bir demokrasi şöleninin olduğunu dile getiren Gürkan, "İnsanları birbirine karşı sevgisi, muhabbeti var. Bunlar nerede var, Türkiye’de hiçbir yerde yok. Bu tabloyu daha da taçlandırıp büyütmemiz, halkayı daha da genişletmemiz lazım. Bunu Türkiye’ye taşımamız lazım" ifadelerini kullandı.


Gürkan, üç dönem belediye başkanlığı yaptığını ve hiçbir zaman oy istemediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yapacaklarımızı anlatırız, sizlerde takdir edersiniz. Ama bu dönemde özelikle oy istiyorum. Allah yukarda şahidim sizler, memleketim, memleketimin insanı için istiyorum. ’Bu toplumda istismarların önüne geçelim’ diyorum, bu yüzden sizlerden oy istiyorum. Ötekileştirmenin önünü kesmemiz lazım."


Ehliyet, liyakat, becerinin kendileri için ön koşul olduğunu kaydeden Gürkan, "Ayrım yapmak yetersiz, kifayetsiz, beyni çok iyi çalışmayan adamın işidir. Beyni çalışan adam zaten ötekileştirmez ki. Bizim eksikliğimiz birbirimizi iyi tanımıyoruz. Birbirimizi iyi tanımaya fırsat vermiyorlar. Zaten biz birbirimizi tanımış olsak, o fesat ve fitne araya giremez. O fitne ve fesatla yetersiz ve yeteneksiz olup, kendisini bir yerlere taşımak isteyenlere fırsat vermediğimiz zaman kuzu gibi adam olurlar. Hissiyatımıza hitap ediyorlar. Bizim burada çok uyanık olmamız lazım. Bu memleket bizim. Kadınlarla konuştum, onlara güveniyorum. Bu işin ışığını kadınlar yakacak. Bu memlekette barışın, sevginin ışığını kadınlar yakacak" şeklinde konuştu.


Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Sadece oy vermenizi değil, bir Selahattin Gürkan gibi çalışmanızı istiyorum. Benim içimi bilseniz; bu memleketin insanı, huzuru için bu işe talip oldum. Malatya’da güzel bir atmosfer var. Herkesin ’Bende bu fotoğrafın içerisindeyim. Bu fotoğraf benim fotoğrafım. Bu şehir benim şehrim. Bu memleketin benim memleketim’ duygusu içselleştirip, şehri sahiplenmesi lazım. Biz bunu sahiplendirmediğimiz zaman ötekileştiren insanlar, bir milyonda birde olsa toplumu huzursun eder. Dolayısıyla biz bu toplumun huzuru için hepimizin gayret göstermesi gerekiyor."


Gürkan, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nin önemine de değinerek, "31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için oy istiyorum. Bir kere Malatya’nın kaybolan yıllarını telafi etmemiz lazım. Eksik olan hizmetlerin getirilmesi için elimizin güçlü olması gerekiyor. Elimiz güçlü olacak ki yarın ben im taleplerimi rahat iletip, istediklerimi alayım. Sandıktan elim güçlü çıksın ki istismar politikacıları bir daha istismara kalkamaya cesaret edemesinler. Bizi değerlerimiz üzerinden aldatmalarına müsaade etmeyeceğiz, müsamahada göstermeyeceğiz" dedi.


Malatya’nın herkesin ortak paydası olduğunu dile getiren Gürkan, "Biz Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlamak istiyoruz. Battalgazi’deki ışığı kadınlar yaktı. Yarın Türkiye’de Malatya örneği önemli bir örnek olacak. Malatya bütün sesleri birleştirecek. Bu ses, Malatya paydasında birleşti. Bu ses, ülkemizin istikbali noktasında birleşti. Bu birleşmeyi biz Türkiye’ye teşmil etmek zorundayız. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Malatya’da birçok destan yazılmış. İlim, irfan, medeniyet ve kahramanlık destanlarını yazan Malatya, kardeşlik destanını yazacak. Sevgiyi ve düşünceyi ağaç gibi hür, bir orman gibi de kardeşçe göreceğiz. Ormandaki ağaçlar hepsi bir olduğu için ormandır ve zenginlikte oradadır. Zenginliklerimizin farkında olacağız. Ben inanıyorum ki Malatya’da yanan bu ışık Malatya’yı aydınlatmayla kalmayacak Türkiye’yi de aydınlatacak. Türkiye’yi aydınlatacak yeni bir ışığı hep birlikte yakacağız" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:05
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da Çek modele uyuşturucu kaçakçılığından 8 yıl hapis
    1. Pakistan'da Çek modele uyuşturucu..
    2. Başkan Pekyatırmacı TÜMSİAD üyesi iş..
    3. "Geleneksel oyunlarımız için bir..
    4. Otoyolda sıkıştırılan otomobil..
    5. Ligin ikinci yarısındaki derbilerin..
    6. Spor Toto Süper Lig’in 31...
    7. Hayvansever derneklere Büyükşehir’den..
    8. SASKİ personellerine yönelik ‘Temel..
    9. Mağdur olduğu iddia edilen Yavaş’ın..
    10. Hem muhtarlığa hem de belediye..
    11. AFAD deprem simülasyon tırı KKTC’de
    12. İBB Adayı Binali Yıldırım: “Yolları..
    13. AKM’de Yazar Mehmed Niyazi’ paneli..
    14. Fransız askeri gemisi Çanakkale..
    15. Spor Toto Süper Lig’in 28...
    16. Adana'da minibüs devrildi: 19 yaralı
    17. Burhaniye’de camilere belediye bakımı
    18. Kamyonun çarptığı Gülsüm nine hayatını..
    19. Ayvalık Ziraat Odası’ndan çiftçilere..
    20. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!..
    21. Gömeç’te 100 yıllıkçöp sorunu çözüldü
    22. "Konutta en çok ilk alıcı kazanıyor"
    23. Büyükşehir Belediyesi yaşlıları..
    24. Adana’da seçim midibüsü devrildi: 15..
    25. Nevruz alanı boş kaldı
    26. Gürkan’dan rekor açıklaması
    27. Depremde evleri yıkılan vatandaşlar..
    28. Beşiktaş'tan kaleci Fatih Öztürk..
    29. Konya’da istinat duvarı çöktü: 4 işçi..
    30. "Torbacılar" kaçarken yakalandı
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"