0553 313 94 23

Gürkan’dan birliktelik vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş tarafından organize edilen toplantıda, esnaflarla bir araya geldi.

15 Şubat 2019 Cuma 17:10
Gürkan’dan birliktelik vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş tarafından organize edilen toplantıda, esnaflarla bir araya geldi. Başkan Gürkan, “Herkes Malatya’nın birliği paydasında birleşmiştir” dedi.


Toplantıya,Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve çok sayıda esnaf katıldı. Burada konuşan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, “Bugün burada berber esnafı, mahallenin esnafı, mahallenin halkı hepsi buradalar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Belediye Başkan adaylarımıza da önümüzde bir seçim süreci var 31 Mart’ta, inşallah göreve kaldıkları yerden devam edecekler. Biz de oda olarak güzel bir çalışma içerisindeyiz kendileri ile beraber. İki Belediye Başkanımıza da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt ilçesinin sorunlarını hep birlikte çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek, “Bizler Yeşilyurt’ta Malatya’nın ilk Millet Kıraathanesi’ni açtık, açarken de tereddütlerimiz vardı. Biraz soru işaretleri vardı, ama açar açmaz çok canlı, hareketli ve gerçekten de bu yöre halkı tarafından çok beğenilen, çok da tercih edilen bir mekan haline geldi. Şuanda da dolu dolu. Biz oradaki o verimliliği görünce ikinciyi, üçüncüyü açmak için şuanda gayret gösteriyoruz. İnşallah farklı mahallelerimizde de aynı şekilde Millet Kıraathanelerini açarak bölgemizin, özellikle kültürel anlamdaki eksikliğine katkı sunacağız, destek vereceğiz. Tabi Temel Caddemizde geçen yıl itibari ile yaklaşık 3-4 ay burada bir çalışma devam etti. Esnaflar o zaman bayağı bir serzenişte bulundu. ‘İşlerimiz aksadı, şöyle oldu, böyle oldu’. Ama son hali ile birlikte bizler bu caddeyi düzenledikten sonra Büyükşehir ile birlikte burada caddenin önü açıldı. Biliyorsunuz bizim Yeşilyurt’umuzda çok böyle ticari alt merkez yoktu. Biz de o yüzden burayı biraz daha alt merkez vari hazırladık. İnşallah yeni dönemde Selahattin Başkanımla birlikte buralarda eksik olan ne varsa, onları da tamamlayarak burayı daha da güzelleştireceğiz. Tabii bizler bir seçim arifesindeyiz şuanda. Bütün mesaimizi, çalışmamızı, tempomuzu, 31 Mart’a göre ayarladık. 31 Mart’ta İnşallah Yeşilyurt’ta da, Büyükşehir’de de, Battalgazi’de de çok yüksek bir oy ile yereldeki elimizi güçlendireceğiz”şeklinde konuştu.


Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, birlik ve beraberliğin toplum için önemine dikkat çekerek, “Bu toplantılar, bu birlik, beraberlik görüntüsü hakikaten toplum açısından, toplumun geleceği açısından da bir sigorta hürriyetindedir. Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı süreç her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemizi mecburi kılıyor, zorunlu kılıyor. Şehrimizde de birlik, beraberlik çok önemlidir. Özellikle biz şehrin problemlerini değerlendirirken, sivil toplum örgütlerimiz olsun, kanaat önderlerimiz olsun, yerel önderlerimiz olsun, sendikalarımız olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, meslek örgütlerimiz olsun, bunların bir kere birlik, beraberlik içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. Malatya’nın en büyük problemi güvenlik problemidir. Trafik, ulaşım, altyapı bunlar önemli problemler yani %75 oranında çıkıyor. Ama genel anlamda da güvenlik noktasında, esnafımızın güvenliği noktasında büyük problemler yaşıyoruz. Burada en başta görev Berberler Odası veya ilgili birlikler kendi üyelerinin korunması noktasında, kendi üyelerinin takibi noktasında, kendi üyelerinin aynı zamanda Ahi Evran anlayışı içerisinde güvenliğinin yanında, ahlaki değerlerini de takip etme, müşteriye karşı memnuniyet esasına göre çalışmalarını takip etme noktasında da böyle bir görevi vardır. Eğer biz bu görevleri yerine getirirsek, burada bir berberimiz, bir esnafımız, bir işyerimiz, şu veya bu şekilde taciz edilmez. Bunları söylerken çok yakın zamanda bazı şeyleri gördüğüm için söylüyorum. Dolayısıyla Malatya’nın birincil problemi budur” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:10
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlkokul Bahçesine halı saha açıldı
    1. İlkokul Bahçesine halı saha açıldı
    2. Bursa’da ucuz sebze satışı başladı,..
    3. İmamoğlu'dan anket açıklaması: Oranlar..
    4. Bingöl’de 8 ayrı noktaya çığ düştü
    5. Cep telefonu hırsızlığı güvenlik..
    6. Eskişehirspor çıkışını sürdürmek..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Cumhur İttifakının adayları bir araya..
    9. Köpeği sürükleyen zanlı serbest..
    10. Adana’da araçta 6 ruhsatsız tabanca..
    11. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    12. Voleybol çeyrek final müsabakaları..
    13. "Brexit, Türkiye'ye verdiğimiz..
    14. Karamürsel’de otomobil motosikletle..
    15. Samsun’da FETÖ’den 5 komiser..
    16. Nizip Caddesi 5 gün boyunca trafiğe..
    17. Babasını öldüren genç kız o geceyi..
    18. Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak..
    19. "Çanakkale’den Mektup Var" sergisi..
    20. 15 yaşındaki çocuk cep telefonu..
    21. Suriyeli, yolda bulduğu cüzdanı..
    22. Silah kaçakçıları tutuklandı
    23. Karnın sağ tarafının ağrıması hangi..
    24. İYİ Parti ilçe başkanı istifa etti
    25. New York borsası yükselişle açıldı
    26. BM'den Arakanlı Müslümanlar için..
    27. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    28. Soylu: 'Yürütmeyiz' dedik beton..
    29. AK Parti'nin Bursa mitingi
    30. Ankara'dan sonra bir ile daha metrobüs..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!