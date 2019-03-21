Gürkan’dan 31 Mart vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Bu coğrafya, pahalı bir coğrafya. Bu coğrafyada her zaman dimdik, birlik ve beraberlik içerisinde durmak zorundayız" dedi.

Gürkan, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Kahramanmaraş ve İlçeleri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gürkan, ’sivil inisiyatif’ dedikleri katılımcı belediyecilik anlayışını çok önemsediklerini ifade etti. Gürkan, halkla birlikte yönetim ilkesiyle sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı bir Şehir Meclisi adında bir yönetim olgusunu oluşturacaklarını kaydederek, şehri değerleriyle birlikte yöneteceklerini ifade etti.’Biz birlikte Malatya olacağız’ diyen Gürkan, 31 Mart’ta Malatya’da gönül belediyeciliğinin destanını hep birlikte yazacaklarını söyledi. Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan daha sonra Kuluncak İlçesi’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gürkan, Kuluncak İlisuluk Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gürkan, buradaki konuşmasında, "Geçen dönem belediye başkanı adayı olduğumda, televizyoncular gelip, ’En büyük projeniz nedir?’ diye sordular, bende ’Mahallelilik projesi’ dedim. Mahallelilik projesi, devlet, Türkiye projesi oldu. İnsan, hücrelerden meydana gelir. İnsanın hücresi sağlam olunca insan sağlam olur. Şehirler ve ülkeler neden mütevellittir, mahallelerden. Şehirlerin, ülkelerin en küçük birimi mahallelerdir. Siz mahalleyi sağlam tutarsanız, ülkeyi sağlam tutarsanız" ifadelerine yer verdi.

Samimi, ihlaslı, dürüst, faziletli olacaklarını dile getiren Gürkan, "Birbirimize sevgi ve saygıda kusur etmeyeceğiz. Bir eve rahmet gelmesi için o evin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekirken, bir belde, mahalleye hizmetin gelmesinin esasında da birlik, beraberlik içerisinde olmak vardır. Ben 15 senedir belediye başkanıyım, ondan öncede 20 sene kamu kurumlarında çalıştım. Hiçbir zaman bir başkasının kötülüğünde kendi iyiliğimi aramadım. Bir başkasının başarısızlığında kendi başarımı aramadım. Bir başkasının ’ayağına çelme takayım da ben ileriye gideyim’ demedim. Bu doğruda değil, bunu diyen herkesin ayağına dolaştı. Bizler çıktığımız yolda her türlü engellerle karşılaştık ama Cenabı Allah size yeter" şeklinde konuştu. Gürkan, sadece belediye başkanlığı mantığı içerisinde hareket etmediklerine dikkat çekerek, "Bu toplumun sosyal entegrasyonu, birliği, beraberliği, ötekileştirmeme anlamında ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz. Onun için ’bizim hizmet anlayışımız gökyüzü gibidir’ diyoruz. Güneş, gözünü ve perdesini kapatmayan herkese nasıl ışığını verirse, bizde o şekilde çalışacağız" dedi.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nin önemine de değinen Gürkan, şunları kaydetti:

"Zaman zaman sizlerde duyuyorsunuz. ’Yerel seçimle beka, istikbal meselesinin ne alakası var?’ diyorlar. Bu coğrafya, çok pahalı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada kalmak için biz çok bedel ödedik. İstiklal Marşı’nda ’Bastığın yerleri ’toprak’ diyerek geçme, tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı’ diyor. Her bastığınız yerde şehit şüheda kanı var. Dolayısıyla bu topraklara layık insan olmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bu topraklar şehit şüheda bedeliyle ayakta duruyor. Bu coğrafyada durmak için güçlü ve birlik olmak gerekiyor. Bisiklet süren bir kişiyi düşünün; bisikleti sürerken o pedalı sürekli çevirmesi gerekir. Pedalı çevirmez ise düşer, işte bu coğrafyada da böyle sürekli birlik, beraberlik, dirlik ve düzen içerisinde olacağız. O zaman bizim hakkımızda olumsuz düşünenler, cesaret edip bize musallat olamayacak. Onun için bu seçimden çok güçlü çıkmamız gerekiyor. Bir kere Malatya’da rekor düzeyde oy alacağız. Malatya’da gönül belediyeciliğinin destanını yazacağız. Bu yazdığımız destan Türkiye’ye nam salacak."