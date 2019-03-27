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Gürkan’a Türk Chopper’dan ‘onursal’ yelek

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Edirne üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a, onursal üyeliği simgeleyen yelek hediye etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:57
Gürkan’a Türk Chopper’dan ‘onursal’ yelek

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Edirne üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a, onursal üyeliği simgeleyen yelek hediye etti. Klasik otomobillere tutkusu olduğu bilinen Gürkan, ‘Motorları maviliklere süreceğiz’ diyerek, kulüp üyelerine teşekkür etti.


2007 yılında ‘Birlikteliğimiz gücümüzdür’ diyerek, İzmir’de kurulan ve Türkiye’nin 41 il, ilçe ve beldesinde organize olan, motosiklet sürücülerinin kardeşliğine inanan Türk Chopper Motosiklet Kulübü Edirne üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a, onursal üyeliği temsil eden özel yelek hediye etti.



"Her konuda destek olmaya hazırız"


Türk Chopper armaları ve renklerini taşıyan, Edirne kolunun logosunun bulunduğu ve isimlik bölümünde ‘Recepbaşkan’ yazılı olan siyah kot yeleği büyük bir onurla giyeceğini söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kulübün mottosu ’sevgi, saygı, sadakatle’ Bu çok güzel bir felsefe. Benim için daha da önemli olan yeleğin üzerinde Edirne logosu var. Kardeşlerime bu özel jestleri ve düşünceleri için çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin her zaman yanındayız ve her konuda destek olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.


Türk Chopper Motosiklet Kulübü Edirne Başkanı Özgür Furtun da "Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan’ı onursal üye yapmak ve yelek kardeşi ilan etmek bizim için bir onur. Tüm camiamız adına hayırlı olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:57
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