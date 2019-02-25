Gürkan’a İstanbul’da sevgi seli

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, İstanbul’da gerçekleştirilen ’Dernekler Konuşuyor’ etkinliği kapsamında Malatyalılarla bir araya geldi. Malatyalıların yoğun ilgisi altında salona gelen Gürkan, ’Malatya seninle gurur duyuyor’ sloganlarıyla karşılandı.

Battalgazi Dernekler Federasyonu ve Malatya Konfederasyonu (MAKON) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Gürkan, Malatya’nın İstanbul’da çok daha büyük göründüğünü ifade etti. İşadamıyla, iş vereniyle, müteşebbisiyle Malatyalıların İstanbul’da göz doldurduğunu dile getiren Gürkan, "Malatya tarif edilirken sadece kayısıyla tarif edilecek kadar geçiştirilecek bir il değil. Malatya, insanlık medeniyetinin başladığı yerin adıdır. Malatya, Anadolu’yu anayurt yapan destan şehrinin adıdır. Malatya, Abdulvahap Gazi’nin deyimiyle ’himmetli zatların yaşadığı’ diyardır. Malatya, Evliya Çelebi’nin ’Dar-ül Rifat’ dediği seçkin insanların yaşadığı yerdir. Niyazi Mısri, Malatya’yı kamil ve zeki insanların yaşadığı diyar olarak tabir etmiştir. Dolayısıyla o insanlar gurbete çıkmışlar, İstanbul’a gelip yer edinmişler, yurt edinmişler, iş veren olmuşlar. Bugün İstanbul’da saygın işadamı, siyaset adamı, devlet adamı, spor ve sanat adamı olmuşlar. Hemşerilerimizle onur, gurur duyuyorum" dedi.

Gürkan, Malatya’da Türkiye’ye rol model olan hizmetler yaptıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"50-60 yılda yapılacak hizmetler, 5 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde yapıldı. Biz o işleri gerçekten milletin teveccühü, duası; devletimizin, hükümetimizin ve partimizin gücüyle Malatya insanının hizmetine sunduk. Malatya dün kendisine yakışan ve yaraşanı yaptı, geçmişte medeniyet, kahramanlık destanı yazan Malatya, 31 Mart’ta da siyaset ve seçim destanı yazacak. Bu destan sadece Malatya değil, Türkiye’de rol model bir destan olacak."

Malatya’da sevginin, barışın egemen olduğu, herkesin kucaklayan gönül belediyeciliğini yapacaklarını ifade eden Gürkan, "Örnek bir Malatya’yı sizlerin gayretiyle 31 Mart’ta seçim sonuçları ortaya çıktığında gerçekleştireceğiz. ’Malatya bu destanı nasıl yazdı?’ diye tüm sosyologlar ve araştırmacıları, Türkiye’ye örnek bir rol model olan Malatya konusunda araştırmaya yönlendirmemiz lazım" diye konuştu.