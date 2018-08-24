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Gürkan Uygun kimdir? Gürkan Uygun Payitaht Abdülhamid'de mi oynayacak?

TRT 1'de cuma akşamlarının reyting rekortmen dizisi Payitaht Aldülhamid kadrosuna Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Başak Daşman, Erdem Ergüney ve Alay Cihan katıldı. Gürkan Uygun kimdir?

24 Ağustos 2018 Cuma 14:12
Gürkan Uygun kimdir? Gürkan Uygun Payitaht Abdülhamid'de mi oynayacak?

TRT 1'de cuma akşamlarının reyting rekortmen dizisi Payitaht Aldülhamid kadrosuna Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Başak Daşman, Erdem Ergüney ve Alay Cihan katıldı. Gürkan Uygun kimdir?

Eylül sonunda yayınlanması planlanan dizide Gürkan Uygun "Halil Halid"i oynayacak. Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Aslen Gürcü asıllıdır. Lise yıllarında çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1990 yılında amatör olarak tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. 2013-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini oynadı.

ÖZEL HAYATI

Gürkan Uygun 2008 yılında Şebnem Uygun ile evlendi. Bu evlilikten Mihriban ve Ateş adlarında iki çocukları oldu.

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Aşkım Aşkım

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Çiçek Taksi

Şapkadan Babam Çıktı

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Kurtlar Vadisi Terör

Kurtlar Vadisi Pusu

Halil İbrahim Sofrası

Muhteşem Yüzyıl

Kaçak

Kehribar

Bu Şehir Arkandan Gelecek

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:12
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