Gürkan Uygun kimdir? Gürkan Uygun Payitaht Abdülhamid'de mi oynayacak?

TRT 1'de cuma akşamlarının reyting rekortmen dizisi Payitaht Aldülhamid kadrosuna Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Başak Daşman, Erdem Ergüney ve Alay Cihan katıldı. Gürkan Uygun kimdir?

Eylül sonunda yayınlanması planlanan dizide Gürkan Uygun "Halil Halid"i oynayacak. Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Aslen Gürcü asıllıdır. Lise yıllarında çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1990 yılında amatör olarak tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. 2013-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini oynadı.

ÖZEL HAYATI

Gürkan Uygun 2008 yılında Şebnem Uygun ile evlendi. Bu evlilikten Mihriban ve Ateş adlarında iki çocukları oldu.

TİYATRO OYUNLARI

Atinalı Timon

Yukarıda Biri Mi Var

Testosteron

Bu Filmi Görmüştüm

Komik Para

Muhteşem İkili

Arapsaçı

SİNEMA FİLMLERİ

Bana Masal Anlatma

Bizans Oyunları

Hepyek

Çakallarla Dans 3

Unutursam Fısılda

Tamam Mıyız

Hititya Mangala Çarkı

Çanakkale Yolun Sonu

Kurtlar Vadisi Irak

Çarpışma

Hoşçakal Yarın

Fasulye

DİZİLERİ

Kaygısızlar

Tatlı Kaçıklar

Son Kumpanya

Bir Demet Tiyatro

Affet Bizi Hocam

Böyle Mi Olacaktı

Yılan Hikayesi

Yedi Numara

Aşkım Aşkım

Deli Yürek

Çiçek Taksi

Şapkadan Babam Çıktı

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi Terör

Kurtlar Vadisi Pusu

Halil İbrahim Sofrası

Muhteşem Yüzyıl

Kaçak

Kehribar

Bu Şehir Arkandan Gelecek