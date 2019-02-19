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Gürkan, Rışvan-Der’i ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Rışvanlılar Derneği Başkanı Dr.

19 Şubat 2019 Salı 18:24
Gürkan, Rışvan-Der’i ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Rışvanlılar Derneği Başkanı Dr. Ali Yalçın ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.


Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı ve Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkan Vekili Basri Kahveci ile birlikte Rışvanlılar Derneği Başkanı Dr. Ali Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


Burada konuşan Rışvanlılar Derneği Başkanı Dr. Ali Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün Şehrül-eminlerin ki bu kavram bizim için çok değerli bir kavramdır.Şehri yönetmeye ve aynı zaman da şehrin tüm değer ve bileşenlerine hizmet vermeye kendilerini adayacak, hizmet ve değer üretecek en değerli, en güvenilir, en emin başkanlarımızın bizleri ziyaret etmesi gerçekten bize onur vermiştir. Bizler şehri yönetmenin bir bütün olduğunu, yani yöneten ve yöneteni ile bir bilinç oluştuğunda, kolektif bir ruh oluştuğunda, inanıyorum ki sivil toplum her zaman hizmete ve değer üretmeye talip olanların yanında olacaktır” ifadelerini kullandı.


AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise, “Malatya’da yaşamak bence bir ayrıcalık diye düşünüyorum. 81 ili göz önüne aldığımızda Malatya, insanların yaşayabileceği, farklı kültürlerin bir arada bulunduğunda sıkıntı oluşturmayan bu kültürün bir zenginlik haline dönüştürüldüğü bir yer olarak düşünüyorum. Burada gerek Adıyamanlı olsun, gerek Baskilli olsun, gerek başka bölgelerden gelen insanlar, burada öyle bir maya var ki bizi bir arada tutan bir maya. Ve bizimde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu farklı değerleri bir arada tutmamız lazım, bu değerleri Malatya’mızın bir zenginliği olarak görüp ve bu zenginliği daha da ileri götürme, insanlar arasındaki oluşan muhabbeti, kardeşliği ileriye götürme gibi bir sorumluluğumuz, bir görevimiz var" şeklinde konuştu.



Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar’da, herkesin ortak düşüncesini alarak ilerlemeye çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda da bugün burada Rışvanlılar Derneğimizi de ziyaret ederek, özellikle çok büyük kapsamı olan ve çok büyük bir bölgeye hitap eden derneğimizden de büyük oranda istifade edeceğimize biz inanıyoruz. Bizim amacımız 5 yıldır özellikle Malatya’mız Büyükşehir ile birlikte bir gelişim trendi yakaladı. Bir büyüme atmosferine girdi ve hizmet belediyeciliğinden fiziksel anlamdaki belediyeciliğe, kültürel, sosyal anlamdaki belediyecilikten, çevre belediyeciliğine, bizler yeni dönemde de ehliyetle, liyakatla,yine mütevazi bir şekilde insanların gönlüne girerek, yeni dönemde de başarılı olmak için büyük çabalar sarf edeceğiz, büyük gayretler göstereceğiz” ifadelerini kullandı.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini söyleyerek, “Biz tabi dernekleri önemsiyoruz. Tüm sivil toplum örgütlerini önemsiyoruz, meslek kuruluşlarını önemsiyoruz, işçi sendikalarını, memur sendikalarını önemsiyoruz, kanaat önderlerimizi, yerel önderlerimizi önemsiyoruz. Bizim 2014 yerel yönetim programında 5 tane ilkelerimizden bir tanesi de katılımcı belediyecilik ilkesidir. Biz şehri yönetirken, şehrin değerleri ile şehri yönetme erdemliliği içerisindeyiz. Derneklerimiz aynı zamanda demokrasinin yerleşmesi, kurumsallaşması için önemli bir unsurdur. Bizler sivil toplum örgütleri olsun, dernekler olsun, diğer taraftan sosyal taraflar diye tabir ettiğimiz bütün sosyal unsurların hepsine eşit mesafede olacağız. Biz şimdiye kadar hep bunu yaptık. Eğer Battalgazi Belediyesi’nde veya sivil toplum örgütlerinde bir başarı hikayesi varsa temelinde bu istişare, bu kolektif aklın hürriyeti yatmaktadır. Bizim amacımız Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlamaktır. Bu konuda da sizlerin de bu şehirde yaşayan insanlar olarak hepinize bir sorumluluk düşüyor” diye konuştu.


Öte yandan Gürkan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye rekorunun Malatya’da kırılacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:24
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