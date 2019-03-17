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Gürkan belediye çalışanlarına veda etti

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi çalışanları tarafından kendisi için verilen veda yemeğine katıldı.

17 Mart 2019 Pazar 17:50
Gürkan belediye çalışanlarına veda etti

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi çalışanları tarafından kendisi için verilen veda yemeğine katıldı. Kendisi için hazırlanan slayt gösterisini büyük bir dikkatle izleyen Gürkan, konuşmak için sahneye çıktığında duygu dolu anlar yaşadı.


2004 yılında Battalgazi Belediye Başkanlığı görevine geldiğini anımsatan Gürkan, "Sıkıntılı bir süreçte geldik. Ardından 2009 ve 2014. Metropol ilçe Battalgazi. Toplam 200 personel vardı. Farklı yerlerde hizmet görmeye çalışan ve bu hizmetlerde de beklenti yüksek. Bayrak emin ellerde, inşallah Osman Güder kardeşim bu bayrağı çok daha ileriye sizlerle birlikte el ele götürecektir" dedi.


Gürkan, Battalgazi Belediyesi olarak büyük hizmetler yaptıklarını anlatarak, şunları söyledi: "Geldiğimiz noktada Özel İdare’den aldığımız bir yer var, orayı iç dizayn yapmaya çalışıyoruz bir taraftan beklenti fazla. Aracınız, iş makineleriniz yok. Bir taraftan yeni birimler kuruyorsunuz, bir taraftan yeni birimlere uygun personel almak durumundasınız. Diğer dokuz alandan gelen personelleri de hemhal etmek durumundasınız. Kurumsallaştıracaksınız ve onları ileri hedefe kilitlendirecek bir hedefte göstermeniz lazım ki grup dinamiği, kurumsal aidiyet duygusu oluşsun. Biz bunların hepsini hakikaten çok kısa sürede yaptık. Bugün Battalgazi Belediyesi gerçekten de sizlerin gayretler, vatandaşımızın desteği, hükümetimizin desteği ve Cenabı Allah’ın bereketiyle bizim bütçeyle mütenasip olmayan büyük hizmetlere kavuştu."


Yaptıkları hizmetlerin, bir belediyenin bir dönemde yapabileceği hizmetler olmadığını dile getiren Gürkan, "Bir yaşam merkezi, hizmet binası, engelli merkezi, rehabilitasyon merkezi, DSİ’ye hizmet binası, bir dönemde zor yapılır. Bir dönemde de yapan yoktur. Sizlerin gayreti, duası, Cenabı Allah’ın bereketiyle zor olan işler çok kolay oldu. Burada eğer bir başarı varsa, o başarının arkasında sizler varsınız. siz çalışanlar onun mürekkebi ise, amirler kalemiyse, bizde bu hizmetlerin katibi olduk. Sizlerle birlikte bu destanı yazdık. Hep birlikte başarı destanını yazdık. Biz bir mumuz, erisek de etrafımızı aydınlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Gürkan, hizmet belediyeciliğinin yanı sıra kültürel, sosyal ve çevreci belediyecilik anlamında da önemli hizmetlere imza attıklarını kaydederek, "15 tane müze açtık. Artık milletimizin bir hafızası, kentimizin bir belleği olsun dedik" diye konuştu.


Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan ise "Eşimin 15 yıllık vermiş olduğu hizmetten dolayı büyük gurur duyuyorum. Bu onuru, şerefi bizlere yaşattığı içinde kendisine teşekkür ediyorum. 15 yıllık hizmetinde şunu da bir hanım olarak özellikle söylemek istiyorum, elbette ki biz ona sonsuz desteğiz, bundan sonrada öyle olacak ancak bu 15 yıllık sürede maddi, manevi ve ahlaki en ufak biz çiziği olmayan sevgili eşime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, daha sonra bütün çalışanlardan helallik istedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:50
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