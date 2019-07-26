Gürgentepe’ye beton yol

Ordu Büyükşehir Belediyesi sathi asfalt, sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde alt yapı ve asfalt çalışmalarının yanı sıra, iklim şartlarının sert olduğu mahalle yollarını da beton yola kavuşturuyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, ilçe mahalle ve grup yolları, program dâhilinde konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gürgentepe ilçesinde 6 mahalleye bağlantısı olan Muratçık yolunda beton yol çalışmalarının başladığını söyledi. Başkan Güler, “Muratçık, Cumhuriyet, Akyurt ve Akmescit Gürgentepe bağlantı yolunda yer alan 2 kilometrelik kısımda beton yol çalışması yapıyoruz. 2018 yılında başlayan çalışmalarla birlikte yolun 1 kilometrelik kısmı beton yola kavuşmuştu. Diğer kalan kısımları tamamlamak için çalışmaları başlattık. 4 mahallemizi yakından ilgilendiren bu güzergâhla birlikte konforlu ve modern bir yolu hemşehrilerimizle buluşturacağız. Yine 19 ilçemizde asfalt, sıcak asfalt ve bazı bölgelerde beton yol çalışmalarımız var. Ayrıca düzenli olarak, yolların bozulmasını önlemek için hendek, reglaj ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.