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Biyografi Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin kimdir? Gürgentepe belediyesi hangi partiden?
Biyografi

Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin kimdir? Gürgentepe belediyesi hangi partiden?

Gürgentepe Belediye Başkanı kimdir? Gürgentepe Belediye Başkanı hangi partiden? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin’dir. Peki Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin kimdir? Yaşar Şahin kaç yaşında? Yaşar Şahin hangi partiden? İşte Yaşar Şahin hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 16:53:00 - 2021-11-11 16:54:49
Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin kimdir? Gürgentepe belediyesi hangi partiden?

Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarında AK Parti’den aday oldu. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Yaşar Şahin oyların yüzde 51,57’sini alarak Gürgentepe Belediye Başkanı seçildi. CHP’nin Gürgentepe Belediye Başkan adayı İsa Yazıcı ise oyların yüzde 45,84’ünü aldı.

Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin kimdir? 

Yaşar Şahin, 01.01.1964 Yılında Ordu li Gürgentepe İlçesi Muratçık Mahallesinde doğdu. İlkolkulu aynı mahallede, İmamhatip Lisesini Ordu’da okudu. 1984 yılında İmam-Hatip olarak göreve başladı. Görevdeyken Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Önlisans eğitimini tamamladı. Görevdeki başarılı çalışmalarından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından defalarca takdir ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirildi.

Yaklaşık 35 yıllık İmam-Hatiplik görevininin 30 yılını Gürgentepe Merkez Camisinde tamamladı. 31 Mart 2019 Mahalli Yerel seçimlerinde AK Parti Gürgentepe Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimden başarı ile ayrılarak Gürgentepe Belediye Başkanı oldu. Başkan Yaşar Şahin evli olup 3 çocuk babasıdır. 

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