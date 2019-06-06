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Güreşler nefes kesti

Ordu’nun Kumru ilçesi Fizme Mahallesi’nde tarihi bayram şenlikleri, bayramlaşma, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:51
Güreşler nefes kesti

Ordu’nun Kumru ilçesi Fizme Mahallesi’nde tarihi bayram şenlikleri, bayramlaşma, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.


Ramazan Bayramında geleneksel olarak yapılan Fizme Bayram Şenlikleri bu yılda yoğun katılım ile gerçekleştirildi.


Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ve Fizme Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaymak önderliğinde ve diğer mahalle muhtarları da desteğiyle gerçekleştirilen şenliklere, daire amirleri, STK temsilcileri, misafirler ve vatandaşlar katıldı. Şenliklerde ayrıca Fatsa Kumrulular Dernek Başkanı Murat Süğümlü’de görev alarak şenliklerin başından sonuna kadar güzel geçmesi için katkı sağladı.


Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva bayramlaşmadan sonra Pazar yerini de dolaşarak Pazar esnafıyla da bayramlaştı.


Şenliklere Ordu ve Tokat yöresinden 115 güreşçi katıldı. B


Güreşler eskiden olduğu gibi Karagucak stilinde yapıldı.


Yapılan müsabakalar sonunda başpehlivanlığı Fizmeli Ömer Faruk Kaymak finalde Ünyeli İbrahim Çamyar’ı yenerek başpehlivan oldu. Başaltını ise Gölköylü Okan Salihoğlu aldı.


Bu yıl şenliklerde Kumru Belediyesinin yanında, mahalle muhtarları Mustafa Kaymak, Yaşar Tüm, Mustafa Az, Şinasi Dursun, Erol Yalçın ve Murat Şal büyük bir özveri göstererek şenliklerin güzel bir şekilde gerçekleşmesinde büyük katkı sağladılar.


Başkan Yusuf Yalçuva yaptığı açıklamada, “Tarihi Fizme - Dereköy Kardeşlik, Dayanışma ve Bayramlaşma Şenliklerinde kıymetli hemşerilerimizle bir araya geldik. Hemşerilerimizle hem bayramlaşma hem hasbihal etme hem de ata sporumuz güreş etkinliklerini seyretme fırsatı bulduğumuz bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bu birlik ve dayanışmayı daim etsin”dedi.


Başpehlivan Ömer Faruk Kaymak ise yaptığı açıklamada, “Bugün yapılan Fizme - Dereköy yardımlaşma ve dayanışma bayram şenliklerinde birinci olmak nasip oldu"diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:51
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