Güreşirken hayatını kaybeden çocuk Adana'da defnedildi

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün arkadaşıyla güreşirken fenalaşarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki Musa Sayın, son yolculuğuna uğurlandı. Tufanbeyli Gençlik Merkezinin düzenlediği kurs kapsamında, arkadaşıyla güreşirken rahatsızlanarak yere düşen ve hastaneye götürülürken hayatını kaybeden Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Musa Sayın'ın naaşı, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Tufanbeyli ilçesine götürüldü. Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda Musa için düzenlenen cenaze törenine, anne Selver ve baba Recep Sayın ile akrabaları ve sınıf arkadaşları katıldı. Küçük Musa'nın "Alaç" ismindeki köpeğinin, sahibinin tabutu ve mezarı civarında gezmesi dikkati çekti. Cenaze namazının ardından Musa Sayın'ın naaşı toprağa verildi. Musa Sayın, Tufanbeyli Gençlik Merkezinin düzenlediği kurs kapsamında, dün arkadaşlarıyla güreşirken fenalaşmış, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmişti.

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