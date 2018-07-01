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Yenilen pehlivan güreşe doymadı... Muharrem İnce: Yeniden adayım

CHP'li Muharrem İnce, genel başkanının izinden gidiyor… Erdoğan karşısında defalarca yenildiği halde istifa etmeyen Kılıçdaroğlu’nu örnek alan İnce, sonraki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde yeniden aday olacağını söyledi.

01 Temmuz 2018 Pazar 13:17
Yenilen pehlivan güreşe doymadı... Muharrem İnce: Yeniden adayım

Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin adayı oldu ve hezimeti tattı. Seçim sonuçlarının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Bunların başını, İnce’nin partisinin başına geçeceği söylentisi çekti. Daha sonra gazetemize, İnce’nin DSP’nin başına geçeceği iddia edildi. Tüm bu söylentiler ortalıkta dolaşırken, İnce’den gelecek planına dair yeni bir açıklama geldi. İnce 5 sene sonraki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde yeniden aday olacağını söyledi.

Ayşe Arman’a konuşan Muharrem İnce, “En iyi yaptığımız iş, ‘Herkesin Cumhurbaşkanı’ sloganıydı. Rozeti çıkarıp Türk bayrağını takmaktı. ‘Herkesin Cumhurbaşkanıyım’ sloganına devam edeceğim. Göreceksiniz bunu başaracağım ben! Bunu burada bırakacak halim yok, iddiamın arkasındayım! Allah sağlığıma bir şey vermesin. Sağlığımda bir sıkıntı olmazsa, yeniden cumhurbaşkanı adayıyım.” ifadelerini kullandı.  

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 13:17
  1. Muharrem İnce
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Ayşe Arman

YORUM YAZ

  • FasülyeFasülye1 sa önce
    Çıkardığın rozet zaten klozet.
  • Koyma akilKoyma akil1 sa önce
    Bak iste bu akil Muharrem'in kendi akli degil. Bu akli biri ona biri vermiş
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    O Zaman İkinci Kez Yenilgiye, Hazır Ol. Hiç Şüphesiz.
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