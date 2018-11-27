Güreş, Türk sporunun lokomotifi olmaya devam ediyor





ANKARA (AA) - Güreş branşında Türkiye, 2018 yılındaki uluslararası şampiyonalarda 534 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, milliler, 2018 sezonunu başarılı bir şekilde tamamladı.

Ay-yıldızlı güreşçiler, bu yıl katıldıkları uluslararası organizasyonlarda, 181 altın, 146 gümüş ve 207 bronz olmak üzere 534 madalya elde etti.

Türk sporunun lokomotif branşı güreşte milli sporcular, geçen yıl uluslararası arenada 109 altın, 119 gümüş ve 205 bronz olmak üzere 433 madalya almıştı. Türkiye, böylece güreşte geçen yıla göre 101 madalya fazla kazandı.

Milli güreşçiler, bu yıl ilk önemli sınavını Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda verdi. Şampiyonayı 13 madalyayla tamamlayan Türkiye, tarihi bir başarıya imza attı.

Ay-yıldızlı ekip, 2018 yılının en önemli organizasyonu olan ve Macaristan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 9 madalyayla kapattı. Kadınlar, serbest ve grekoromen stilde beraber yapılan dünya şampiyonalarında Türkiye, ilk kez 9 madalya kazandı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlarken, Kadın Milli Güreş Takımı, dünya şampiyonaları tarihinde ilk kez 3 madalya birden kazanma başarısı gösterdi.





- Başkan Aydın: "Başarılarla dolu bir yılı daha geride bıraktık"





TGF Başkanı Musa Aydın, başarılı bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana başarılarımız artarak devam ediyor. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin aldığı 8 madalyanın 5'ini biz kazandık. Ardından geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 68, Dünya Şampiyonası'nda 55 yıl aradan sonra madalya rekoru kırdık. Allah'a şükürler olsun ki 2018'i de 534 madalya kazanarak başarılarla geçirdik. 1923'ten bu yana katıldığımız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında toplam 1609 madalya kazanan Türk güreşi, Türk sporunun lokomotifi olduğunu herkese gösterdi." ifadelerini kullandı.

Aydın, olimpiyatlara iki yıldan az sürenin kaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"2019 yılı, 2018 ve 2017'den çok daha önemli. Çünkü olimpiyat vizesi almamız için zorlu şampiyonalar bizleri bekliyor. Hedef olarak 18 kotanın tamamını almayı belirledik. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Tüm teknik heyetlerle ayrı ayrı toplantı yaptık. Eksik yönlerimizi değerlendirdik ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Çok titiz bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz olan tüm kotaları alıp, ardından da olimpiyatlarda yine tarih yazacağımıza inancım tam. 2019 yılında Türk güreşi için emek verecek teknik heyet, sporcu ve tüm mesai arkadaşlarıma bu zorlu yolda şimdiden başarılar diliyorum."



