Güreş müsabakaları sona erdi
Bilecik’te 2018-2019 Okul Sporları Güreş Küçükler-Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.14 Şubat 2019 Perşembe 12:05
Bilecik’te 2018-2019 Okul Sporları Güreş Küçükler-Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular madalya, kupa ve başarı belgelerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ın elinden aldılar. İl Müdürü Yıldız, müsabakalara katılan sporcuları, beden eğitimi öğretmenlerini ve hakemleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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