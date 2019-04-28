Güreş: Küçük Yıldızlar Serbest Türkiye Şampiyonası - Ankara'da düzenlenen organizasyonda şampiyonlar belli oldu



ANKARA (AA) - Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Ankara'da düzenlendi. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 300 sporcu mindere çıktı. Şampiyonada 34-38 kiloda Abdullah Top, 44 kiloda Metehan Yaprak, 52 kiloda Barış Ünsal, 62 kiloda Yusuf Tatlıdil, 75 kiloda Batuhan Uzun, 41 kiloda Uğurcan Şahin, 48 kiloda Tolga Özbek, 57 kiloda Ramazan Doğan, 68 kiloda Murat Doğan, 85 kiloda Rıfat Eren Gıdak, 85-100 kiloda Berkant Şeker birinci oldu. Takım klasmanında ise İstanbul Sancaktepe 125 puanla birinciliği elde ederken, Kahramanmaraş GSK 105 puanla ikinci, Tokat GSK 84 puanla üçüncü sırayı aldı.



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