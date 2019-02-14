0553 313 94 23

Güreş aileleri bir araya geldi

Kızılcahamam Belediyesi güreş takımı sporcuları ve aileleri, yeni yılın yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:26
Güreş aileleri bir araya geldi

Kızılcahamam Belediyesi güreş takımı sporcuları ve aileleri, yeni yılın yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi.


Kızılcahamam Belediyesi güreş takımı hocaları, sporcuları ve aileleri, Kızılcahamam Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Toplantıda 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılının yol haritası ele alındı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Kızılcahamam Belediyesi Güreş Baş Antrenörü ve Devlet Sporcusu Halil Yılmaz, güreşin dünü ve bugününe değindi.


Güreşin annesi Naime Gümüş de, güreşte sporcuların eğitim aldıkları kadar ahlak eğitimlerinin de önemli olduğunu belirterek, “Çocuklarımızı sevebildiğimiz kadar çok sevelim, onları sevebilelim ki dışarıda sevgi aramasınlar. Bir bakıyoruz ki sevgi diye onları bir maddeyle doyurmaya çalışıyoruz, madde bağımlısı çocuklar yetiştiriyoruz. Madde bağımlısı demek sadece sigara, alkol gibi şeyler değil, biz de çocuklarımızı marka bağımlısı yapıyoruz. Her istediklerini onlara vererek madde bağımlısı yapıyoruz. Sadece madde olarak ihtiyaç karşılamayalım mana olarak da çocuklarımızı doyuralım, bir gün sevgi zannettikleri şeylerin peşinden elimizden akıp gitmesinler. Biz yapıcı taraftan onlara veremezsek, yıkıcı taraf hazır bekliyor onları alıp kullanmak için. Bunun için sevgi ve alakamızı çocuklarımızdan eksik etmeyelim” dedi.


Naime Gümüş, güreşçileri yetiştiren Kızılcahamam Belediyesi Güreş Baş Antrenörü ve Devlet Sporcusu Halil Yılmaz ve Antrenör Mehmet Çetin’e teşekkür ederek plaket takdim etti.


Güreşçi babası ve Spor Lisesi Okul Aile Başkanı Osman Akın da yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın bugünlere gelmesinde vesile olan başta hocalarına ve herkese teşekkür ediyorum. Güreş ailesi olarak çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak, onları sokaklardan uzak tutmak ve onları sağlam birer birey olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.


Programda daha sonra "Güreşin Enleri 2018" kısa film gösterisi ve güreşle ilgili fotoğraf sunumu izlendi. Güreşin annesi Naime Gümüş’e, İHA Kızılcahamam muhabiri Uğur Demirbaş’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş’a teşekkür plaketi verilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, güreş yöneticisi Yusuf Bayrakçı, Spor Lisesi Müdürü Emin Yıldız, Kızılcahamam Belediyesi Güreş Baş Antrenörü ve Devlet Sporcusu Halil Yılmaz, Antrenör Mehmet Çetin, güreşin annesi ve grup yöneticisi Naime Gümüş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, güreşçiler ve aileleri ile davetliler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:26
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Memduh Büyükkılıç: “İhtiyaç duyulan bölgelerde kreşler açacağız”
    1. Başkan Memduh Büyükkılıç: “İhtiyaç..
    2. Beykoz’da çöken istinat duvarının..
    3. MIPIM için geri sayım başladı
    4. (Özel) Kayseri’nin Stephen Hawking’i
    5. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden 8 kişi..
    6. Çanakkale’de çay taştı
    7. FETÖ’nün ’A5’ ile kodu ile fişlediği..
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    9. Filipinler’de polise puding fırlatan..
    10. Sebzeler değil fiyatlar hormonlu
    11. Trabzon’da bir mahallenin başı..
    12. Toplu nikahla ’Sevgililer Günü’nde..
    13. Küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı
    14. Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
    15. İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık..
    16. Beyşehir’de en çevreci öğrenciye..
    17. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş..
    18. Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM..
    19. Vali Demirtaş’tan okul inşaatlarında..
    20. Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı
    21. "İran'ın saldırganlığı İsrail ile Arap..
    22. Otomobil çarptı, kamyonet altına alıp..
    23. Zirve öncesi Erdoğan ile Ruhani'den..
    24. Kemer’i vuran hortumun yeni..
    25. KMTSO’da devlet destekleri anlatıldı
    26. Aydın’ın Sultanları yarı finalde..
    27. Gaziantep’te 88 sevgilinin nikahı..
    28. ASKİ, Yenipazar’da yağmursuyu hat..
    29. Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    30. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor