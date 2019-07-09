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Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu’nu ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde yapılan yağlı güreş müsabakaları neticesinde Güreş Ağası unvanını alan Reşat Latifoğlu ve beraberinde ki heyet Kdz.

09 Temmuz 2019 Salı 19:18
Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu’nu ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde yapılan yağlı güreş müsabakaları neticesinde Güreş Ağası unvanını alan Reşat Latifoğlu ve beraberinde ki heyet Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nu ziyaret etti.


Kdz. Ereğli İlçesinde Yaraşlıyörük Köyü’nde 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen Geleneksel Yağlı Pehlivan güreşlerinde “Güreş Ağası” unvanını alan Reşat Latifoğlu, Yaraşlıyörük Köyü Muhtarı İbrahim Çalık ve Yar-Der Başkanı ve Dernek Yönetimi ile birlikte Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nu makamında ziyaret etti.


Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini belirten Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Reşat Latifoğlu’na başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 19:18
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