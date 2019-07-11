Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası





İSTANBUL (AA) - Serbest stil müsabakalarının gerçekleştirildiği 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nın ilk günü erkeklerde 2, kadınlarda 1 Türk sporcu finale yükseldi.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda 14 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek organizasyonun ilk gününde, erkekler 57 kiloda mücadele eden Barış Kaya, yarı finalde Cezayirli Abdulhak Kherbache'yi 13-0 sayı tuşu ile yenerek finale çıktı. Barış Kaya, finalde İtalyan Givi Dadidovi ile karşılaşacak.

Erkekler 61 kiloda iki Türk güreşçiyi karşı karşıya getiren yarı final müsabakasında Münir Recep Aktaş, Cabbar Duyum'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Aktaş, finalde Hindistanlı Rahul Balasaheb Aware ile mücadele edecek.

Kadınlar 55 kiloda ise Bediha Gün, Kanadalı rakibi Samantha Leigh Stewart'ı 1 dakika 10 saniye süren yarı final müsabakasında 10-0 sayı tuşu ile mağlup ederek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Bediha Gün, altın madalya için Kazakistanlı Marina Sedneva ile mindere çıkacak.

Öte yandan, erkekler 61 kiloda Cabbar Duyum, 70 kiloda Haydar Yavuz ve kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan ise bronz madalya maçlarına çıkma hakkı elde etti.

UWW Ranking Series niteliğindeki turnuva, bu yıl Dünya Şampiyonası'na puan verecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek eleme ve madalya müsabakalarıyla sürecek.



