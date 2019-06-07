Gürcüler Osmaneli’de bir araya geldi

Kafkas bölgesinin en eski milletlerinden olan Gürcüler, geleneksel bayramlaşma toplantılarında Osmaneli’nde bir araya geldi.

Osmaneli ve İznik’te yaşayan Gürcü kökenli vatandaşlar geleneksel bayramlaşma toplantılarında Osmaneli’nde Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nda buluştu. Yaklaşık 150 kişiden oluşan grup, piknik havasında bir araya gelerek bayramlaşmalarını gerçekleştirdi.

Bayramlaşma etkinliğine katılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli Anadolu’muzun en önemli yerleşim yerlerinden biridir. Bu güzel vatan toprağında hep birlikte olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Allah içinde bulunduğumuz günlerde Irak’ta, Suriye’de, yurt dışında ve yurt içinde bizlerin güvenliği için kahramanca korkmadan şehadete yürüyen Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet mensuplarına güç kuvvet versin. Allah onlardan razı olsun bu topraklardan göç edecek başka bir yerimiz yok. Allah vatanımızı, birlik ve beraberliğimizi korusun. Bu vesile ile Ramazan Bayramınız tekrar mübarek olsun” dedi.