0553 313 94 23

Gürcü ve Türk İş Adamları Derneğinde yönetim değişti

Gürcü ve Türk İş Adamları Derneğinin (GÜRTİAD) yeni Başkanı Türk iş adamı Osman Turan oldu

15 Eylül 2019 Pazar 17:43
Gürcü ve Türk İş Adamları Derneğinde yönetim değişti

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da 1999 yıldan beri faaliyet gösteren Gürcü ve Türk İş Adamları Derneğinde (GÜRTİAD) başkanlığa Türk iş adamı Osman Turan seçildi.

Merkezi başkent Tiflis'te bulunan GÜRTİAD'ın yeni başkanın seçilmesi için bir otelde seçim sandığı kuruldu.

Oy kullanma prosedürü başlamadan önce, GÜRTİAD Başkanı Celal Sancar derneğin 20 yıl içinde yapılan çalışmalarını değerlendirdi. Daha sonra ise seçime katılan başkan adayları Turan ve Sancar gelecek planlarını tanıttı.

Sancar, GÜRTİAD üyelerinin bugüne kadar Gürcistan'da çeşitli alanlarda yaklaşık bir milyar 100 milyon yatırım yaptığını ifade ederek, bu rakamın artırılması için çalışacaklarını dile getirdi.

Turan ise her Türk ve Gürcü iş adamlarının Türkiye ile Gürcistan arasında birer köprü olduğunu kaydederek, GÜRTİAD olarak gelcekte de iki ülkenin ekonomik ve kültürel ilişkileri ile işbirliğini artırmak için çalışacaklarını söyledi.

Sunumun ardından yapılan seçimde Osman Turan, GÜRTİAD'ın yeni başkanı seçildi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GÜRTİAD'ın kurulduğunda kurucu üyelerinin amaçlarının Türkiye'nin her yerinden Gürcistan'a yatırımcı getirmek olduğunu ifade ederek, "Aslında bu hedeflerimiz kısmen gerçekleşti. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından büyük, kurumsal, yatırım yapan firmalar geldi buraya." dedi.

GÜRTİAD'ın yıllardır Türk-Gürcü ilişkilerin pekiştirilmesine büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Bundan sonra bu katkılarımın dernek başkanı sıfatıyla çok daha ileri bir seviyeye gideceğine inanıyorum. İki ülkenin ilişkilerin geliştireceği bir takım projelerimiz var. Onları uygulamaya alacağız." diye konuştu.

Yeni başkan 2 yıl süre ile seçildi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:43
  1. Yeni GÜRTİAD Başkanı Osman Turan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan
    1. Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü..
    2. Dalgalar arasında can pazarı
    3. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs..
    4. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne..
    5. Hentbol: EHF Kupası
    6. İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan..
    7. Derbi aşkı bir başka
    8. Yangında eşyalarını bıraktı, Türk..
    9. TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Tuzlaspor:..
    10. FETÖ’nün ’mahrem abisi’nden polisi..
    11. Gürcü ve Türk İş Adamları Derneğinde..
    12. Para para para…
    13. Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimi
    14. Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri..
    15. Başakşehir’de uyuşturucu komasına..
    16. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne..
    17. İBB'de işten çıkarmalar
    18. TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 -..
    19. İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi
    20. Yelken: 2019 EUROSAF Avrupa Pirat..
    21. Konya’da çoban köpekleri yarıştı
    22. Irak Kuveyt'ten elektrik ithal edecek
    23. Brüksel'de Çizgi Roman Festivali
    24. İzmir’de makilik ve otluk alanda yangın
    25. Rahvan Atları Kıyasıya Yarıştı
    26. Gaziosmanpaşa’da vatandaşlara 3 ton..
    27. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı..
    28. Yıldırım düşmesi sonucu 60 küçükbaş..
    29. Hindistan’da gezi teknesi alabora..
    30. Basketbolda dünya şampiyonu İspanya
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir